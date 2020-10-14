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Экология Общество

Количество микропластика в Волге у Самары проверят экологи

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 октября, в Самарскую область прибыла экологическая экспедиция "Чистая Волга". Ее участники на катерах и лодках со специальным оборудованием взяли несколько проб воды из реки в районе Сызрани и Самары, чтобы оценить ее экологическое состояние.

Фото: Антон Сенько

Как рассказал один из участников экспедиции, эколог, гидрогеолог и блогер Георгий Каваносян, в бассейне Волги проживает 40% всего населения страны, а состояние реки в данный момент удручающее.

"Мы решили разобраться, что происходит с рекой, изучить ее. Поняли, что комплексного исследования нет и решили организовать эту экспедицию. Один раз в 1-2-5 км мы берем пробы воды более чем на 70 компонентов, в том числе на тяжелые металлы", — рассказал о цели экспедиции Георгий.

Экологическая экспедиция проходит в шести волжских городах: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Самаре, Волгограде, Астрахани в рамках проекта "Чистая Волга", который осуществляет некоммерческий Фонд "Без рек как без рук" (Москва) при поддержке аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России (ФМИ). На территории Самарской области информационную поддержку проекту оказывает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Первый этап проекта — экспедиционно-аналитический, он направлен на оценку экологического состояния Волги в районе этих городов. Для исследования фонд использует уникальные приборы контроля качества воды, не имеющие аналогов в России. Отбор проб воды начинается в 10 км выше каждого города и заканчивается в 10 км ниже по течению, после чего пробы пройдут анализ на самый широкий спектр загрязняющих веществ.

"Частью нашей экспедиции является сбор проб на содержание в воде микропластика. Мы отбираем пробы, чтобы анализировать химический состав воды и понимать, что с ней происходит. Это уникальное исследование, никто раньше не анализировал содержание микропластика в речных водах. Мы занимаемся этим второй год, это наша пятая экспедиция, прошли Верхнюю и Среднюю Волгу, сейчас приступили к анализу участка от Самары до Астрахани", — поделился научный директор фонда "Без рек как без рук" Максим Платонов.

Он продемонстрировал, как проходит отбор проб — вода фильтруется через очень мелкую сетку, а затем целый ряд показателей определяется в онлайн режиме непосредственно на борту лодки с использованием высокоточного мультипараметрового зонда. Далее вода отправляется в лабораторию.

"Мы собираем все, что плавает на поверхности, промываем и потом в лаборатории с помощью микроскопа считаем количество пластиковых мелких частиц, которые попадаются в воде, и понимаем, является ли это угрозой для реки, в каком состоянии Волга. У нас есть уже данные по Верхней Волге, и они достаточно печальны", — рассказал Максим Платонов.

Эколог показал небольшую баночку, внутри которой можно было заметить частички водорослей, микроорганизмов и крошечные кусочки чего-то блестящего.

"Вот то, что там плавает — в основном это органика, конечно. Но если присмотреться, то можно заметить и то, что имеет искусственное происхождение. Ярко-белые и серебристые, блестящие частички — это и есть микропластик. Мы обрабатываем пробу специальным методом, в солевом растворе выдерживаем, органика сгорит, а все это чужеродное — остается, всплывает. И мы подсчитываем то, что осталось. Относительно чистой считается вода, в одном кубометре которой находится меньше 1/10 частицы, то есть одну частицу от 0,5 до 5 мм мы находим в 10 кубах. Это частицы, которые достаточно хорошо видны даже невооруженным глазом, под микроскопом их просто удобнее считать. Этот диапазон во всем мире считается микропластиком. И притом что норма — одна частица на 10 куб.м, мы кое-где находим и 40 частиц на кубометр, в основном это ниже по течению от больших городов. Микропластик проникает в водоросли, в рыбу, во все, что есть в реке — и очень вредит", — посетовал Платонов.

Именно специалисты фонда обратили внимание общественности на проблему загрязнения рек России микропластиком, и в рамках этой экспедиции впервые на Волге проводится анализ содержания микропластика в речной воде. Он представляет собой новый, потенциально опасный для здоровья человека загрязнитель. Проникая в организм человека, он оседает в крови и может вызвать повреждение мягких тканей. В настоящее время вопрос содержания микропластика в реках России является малоизученным, поэтому проводимые в рамках проекта "Чистая Волга" исследования имеют особое значение.

"У нас много партнеров, мы сотрудничаем с Российским экологическим обществом, с некоммерческими фондами и организациями, с местными органами власти. Задача, которую мы ставим — она носит отчасти глобальный характер: мы должны внедрить дополнительные новые технологии очистки на наших очистных сооружениях, которые бы предотвращали попадание пластика в воду. И поменять менталитет россиян, которые считают, что канализация выдержит все и туда можно выбрасывать все что угодно. А она предназначена лишь для биологических отходов, а не механических, которые чаще всего в итоге оказываются в реке", — сообщил Максим Платонов.

По мнению Георгия Каваносяна, самый большой урон реке приносят очистные сооружения больших городов. Они сбрасывают в реку большое количество биогенных элементов — аммонийный азот, нитраты и нитриты и все, что дает питательную среду для развития одноклеточных водорослей.

"В итоге река цветет, эти водоросли забирают кислород у рыбы и донных обитателей, которые не могут в этой воде дальше расти. Это очень большая проблема, и поэтому наша задача максимум — обозначить проблему так, чтобы на следующий год или через год в нацпроект "Экология" был заложен бюджет на переустройство очистных сооружений в городах на Волге. Если это будет сделано, то будущие поколения скажут нам спасибо — у Волги появится шанс восстановить биоразнообразие. К концу этого года у нас будет полное исследование со всеми результатами анализов по Волге, и мы сможем обозначить точки максимального ущерба для реки. Кроме этого, мы картируем берега — наносим на них точки, где обнаруживается с помощью дрона большое количество мусора. Весной планируем организовать волонтерские уборки мусора", — рассказал блогер.

Его слова подтвердили и остальные участники экспедиции — весной 2021 года по итогам исследований в шести городах, стоящих на Волге, пройдет второй этап реализации проекта, который будет включать в себя массовые волонтерские акции по очистке не только берегов, но и прибрежных зон. Для участников будут организованы эколого-просветительские семинары.

"Мы пригласим волонтеров и всех, кто неравнодушен к экологической теме, для уборки волжских берегов от мусора, ведь от его естественного разложения также увеличивается содержание микропластика в воде. Сделать Волгу чистой — наша обязанность перед будущими поколениями", — считает генеральный директор некоммерческого фонда "Без рек как без рук" Олег Ломаков.

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