Кассационный суд оставил в силе приговор адвокату за мошенничество на 18 млн рублей

В четверг, 15 октября, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор теперь уже бывшему адвокату Сергею Формазову по делу о серии мошенничестве с квартирами.

По версии следствия, с 2008 по 2011 г. он оформлял на себя или знакомых нотариальные доверенности для продажи квартир. После реализации имущества Формазов деньги владельцам проданного жилья не отдавал, а оставлял себе.

Напомним, потерпевшими стали 18 человек. Им нанесен ущерб на общую сумму в 18 млн рублей. Суд Чапаевска приговорил бывшего адвоката к лишению свободы в колонии общего режима на семь лет. Формазов попытался обжаловать приговор в облсуде, но безрезультатно. 15 октября вердикт оставил в силе и Шестой кассационный суд.