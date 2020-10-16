В Самарской области выявлено пять новых очагов АЧС

В Красноярском, Безенчукском, Волжском районах, а также на территории Новокуйбышевска выявлены новые случаи заболевания животных африканской чумой свиней, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

Так, по данным ведомства, в Красноярском районе от АЧС погибла свинья в фермерском хозяйстве в с. Воздвиженка.

В Безенчукском районе от заболевания погиб один кабан на территории ООО "Волжское" и шесть мертвых кабанов были обнаружены в границах лесной зоны, закрепленной за Областным обществом охотников и рыболовов "Кануевское".

Около Новокуйбышевска также был обнаружен труп кабана, погибшего от африканской чумы свиней.

Еще один случай АЧС был зафиксирован в Волжском районе, где также был обнаружен погибший дикий кабан.

Всего с начала 2020 г. на территории области зарегистрировано 115 случаев заболевания африканской чумой свиней, из них 47 среди диких кабанов, 66 случаев зарегистрированы у домашних свиней и два случая выявления генома АЧС в продукции животноводства.