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Театр Культура

СамАрт устранил нарушения пожарной безопасности

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самарский театр юного зрителя "СамАрт" устранил нарушения пожарной безопасности, выявленные ранее Прокуратура Железнодорожного района, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

Здание театра начали реконструировать в 2002 г., в 2009 г. проект заморозили, затем опять возобновили. Осенью 2018 г. в новом здании начались спектакли.

В рамках реализации мероприятий нацпроекта "Культура" ООО"Стройкоплекс" по государственному контракту осуществлялись работы по реконструкции II пускового комплекса здания театра. Объект введен в эксплуатацию в июле 2019 года.

В ходе проверки прокуратурой района совместно со специалистами ГУ МЧС России по Самарской области было установлено, что пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами, отсутствуют извещатели автоматической установки пожарной сигнализации, пожарные двери не исправны и др.

Прокурор района обратился в суд с иском об обязании учреждения устранить выявленные нарушения.

В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик в полном объеме устранил нарушения требований противопожарной безопасности, что подтверждено контрольной проверкой. Решением Железнодорожного районного суда Самары гражданское дело прекращено.

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