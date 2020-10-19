"Самарский кондитер" подозревается в неуплате 205 млн руб. налогов

В конце сентября 2020 г. следственный отдел по Промышленному району СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" в отношении ЗАО "Самарский кондитер", пишет "Самарское обозрение".

В основу дела легли материалы, собранные сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Самарской области.

Согласно фабуле уголовного дела, в период с I квартала 2018 г. по II квартал 2020 г. неустановленные лица из числа руководства ЗАО "Самарский кондитер" совершили уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость путем "включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений". Сумма недоимки — более 205,241 млн рублей.

Подозреваемого в деле еще нет. В ЗАО "Самарский кондитер" ситуацию источнику комментировать отказывались.



