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Преступления Происшествия

"Самарский кондитер" подозревается в неуплате 205 млн руб. налогов

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце сентября 2020 г. следственный отдел по Промышленному району СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" в отношении ЗАО "Самарский кондитер", пишет "Самарское обозрение".

В основу дела легли материалы, собранные сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Самарской области. 

Согласно фабуле уголовного дела, в период с I квартала 2018 г. по II квартал 2020 г. неустановленные лица из числа руководства ЗАО "Самарский кондитер" совершили уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость путем "включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений". Сумма недоимки — более 205,241 млн рублей.

Подозреваемого в деле еще нет. В ЗАО "Самарский кондитер" ситуацию источнику комментировать отказывались.

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