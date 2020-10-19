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Преступления Происшествия

Иностранку поймали на распространении наркотиков в Самаре

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали 25-летнюю гражданку соседнего государства с крупной партией наркотика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские изъяли у женщины телефон, в котором нашли переписку с координатами "закладки". В тайнике обнаружили 60 пакетов с 30 г производного N-метилэфедрона. А дома у подозреваемой нашли еще 2,3 г наркотика. Позже сотрудники УНК из других закладок, сделанных женщиной, достали около 4 г того же вещества.

Возбуждены уголовные дела, иностранка заключена под стражу.

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