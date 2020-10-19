Иностранку поймали на распространении наркотиков в Самаре

В Самаре задержали 25-летнюю гражданку соседнего государства с крупной партией наркотика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские изъяли у женщины телефон, в котором нашли переписку с координатами "закладки". В тайнике обнаружили 60 пакетов с 30 г производного N-метилэфедрона. А дома у подозреваемой нашли еще 2,3 г наркотика. Позже сотрудники УНК из других закладок, сделанных женщиной, достали около 4 г того же вещества.

Возбуждены уголовные дела, иностранка заключена под стражу.