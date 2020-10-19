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Облправительство Власть и политика

В регионе появится новая информационная система в градостроительной сфере

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 октября, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств Самарской области, главами ряда муниципалитетов.

Особое внимание участники оперативного совещания уделили внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в регионе. Она представляет собой единый информационный ресурс, из которого можно будет почерпнуть все необходимые сведения для строительной деятельности — о наличии земельных участков, их статусе, имеющихся или отсутствующих обременениях, возможности подключения к инженерным сетям и коммуникациям — всего около 40 параметров.

В настоящее время к системе подключены все 37 муниципальных образований региона, в ней зарегистрировано 33 тыс. документов. До конца текущего года министерство строительства Самарской области планирует завершить работу над системой и организовать открытый доступ к ресурсу.

Работа цифровой платформы позволит упростить организацию строительных работ, сделать процессы оформления документов более понятными для всех участников рынка, упростит получение информации по всем аспектам градостроительной деятельности, сократит сроки принятия управленческих решений по реализации проектов в строительной сфере.

"Это один из важнейших проектов цифровизации госуправления. Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности существенно  изменит формат взаимоотношений органов власти с заявителями, облегчит решение многих вопросов, добавит прозрачности во взаимоотношениях с инвесторами, позволит существенно улучшить инвестиционный климат, что отразится и на положении региона в инвестиционном рейтинге, в котором за  последние несколько лет Самарская область значительно улучшила свои позиции", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

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