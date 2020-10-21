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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить создателей финансовой пирамиды

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух человек, им вменяют создание финансовой пирамиды.

Фото: PressFoto.ru

По версии следствия, в 2013 г. судимый житель Ульяновской области и жительница Пензы разработали схему финансовой пирамиды. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Они зарегистрировали ООО "Резана-Финанс" и начали принимать деньги от населения по договорам займа под 48% годовых. Подельники арендовали помещения для офисов в Самаре и Новокуйбышевске, набрали персонал, имитировали хозяйственную деятельность предприятия, а также распространяли рекламу в СМИ, сообщая недостоверные сведения.

С сентября 2017 г. по январь 2019 г. 20 жителей области вложили в финансовую пирамиду свыше 7,1 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Новокуйбышевский городской суд.

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