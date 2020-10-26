Самарские полицейские за семь минут задержали подозреваемого в грабеже

В Самаре 22-летний парень стал фигурантом уголовного дела о грабеже (ст. 161 УК РФ).

По версии полицейских, он напал на 56-летнюю женщину, когда та открывала дверь подъезда на ул. Демократической, вырвал из ее руки сумку и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина сразу обратилась в полицию. Вскоре сотрудники ППС возле дома на ул. Солнечной заметили мужчину с женской сумкой, схожего по приметам с разыскиваемым. После непродолжительной погони подозреваемого задержали. В отделе полиции потерпевшая узнала свое имущество.

Мужчина полностью признал вину и сказал, что решился на преступление из-за выпитого алкоголя. "Иначе не хватило бы духу", — признался он.