Надежда Вехова, курировавшая работу с дольщиками в областном минстрое, ушла на пенсию

Глава управления контроля и надзора за долевым строительством министерства строительства Самарской области Надежда Вехова ушла на пенсию, сообщает "Самарское обозрение". Информацию подтвердили изданию в минстрое. В прошлую пятницу Вехова отработала в ведомстве свой последний день.

Надежда Вехова с 2011 г. возглавляла управление контроля и надзора за долевым строительством министерства строительства Самарской области. На тот момент эта структура занималась поиском и привлечением новых компаний для завершения проблемных недостроев, обремененных правами обманутых дольщиков. Но в марте 2015 г. функции по землеотводу в Самаре от минстроя перешли к мэрии, что сократило область влияния Веховой.

Тогда она покинула ведомство, став руководителем управления координации жилищного надзора и муниципального контроля в Государственной жилищной инспекции Самарской области. На этом посту Вехова проработала до апреля 2019 года. За это время функция землеотвода вновь отошла областному минстрою и в прошлом году чиновница вернулась в ведомство, заняв пост руководителя управления контроля (надзора) в области долевого строительства объектов недвижимости.

Не проработав на должности и года, Надежда Вехова стала фигуранткой нескольких десятков административных дел, где прокуратура Самарской области оштрафовала ее за несвоевременное рассмотрение обращений граждан.

А летом 2020 г. Вехова попала в новый скандал, но уже не в связи с ее работой, а из-за недвижимости. Так, на Третьей просеке в Самаре перегородили бетонными блоками спуск к Волге и пляжу. Местных жителей это глубоко возмутило и они обвинили в данном самоуправстве именно Надежду Вехову, дом которой на ул. Советской Армии, 6, расположен на близлежащем участке. Ситуация обернулась множеством публикаций в региональных и федеральных СМИ о чиновнице, захватившей берег Волги. В итоге блоки демонтировали.



