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В Самаре капитально отремонтируют причалы

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта Самарской области выступило заказчиком на разработку проектной документации на капитальный ремонт причальной инфраструктуры речного вокзала в областном центре. Заявка ведомства размещена на сайте Госзакупок.

Фото: Архив «ВН»

Согласно техзаданию, за начало проектируемого участка взят створ ул. Венцека. Работы должны охватить территорию до ул. Комсомольской. Общая протяженность участка — 678 метров.

Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию. Последующие ремонтные работы должны быть запланированы в три очереди так, чтобы на период строительства причалы сохраняли свои функции. Кроме того, от проектировщика требуется выполнить заказ "с учетом сохранения и улучшения существующего ландшафта, исторических и культурных памятников, сохранения надежности конструкции, снижения утомляемости водителей и пассажиров, сведения к минимуму вредного воздействия возводимого сооружения на окружающую среду. Выполнить археологические изыскания в целях определения наличия объектов археологического наследия и получить заключение УГООКН Самарской области". Будущие сооружения должны быть доступны для всех групп населения, в том числе, маломобильных.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 32,4 млн рублей. Деньги на создание проекта выделит областной бюджет. Получить результаты экспертизы готового проекта подрядчик должен не позднее 25 октября 2021 года.

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