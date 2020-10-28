В “Кошелев-Проекте” можно купить квартиру под 0,1% годовых

Застройщик "АО СЗ Кошелев-Проект" продлил программу субсидирования ипотеки в связи с тем, что на уровне государства продлена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года.

Первые 8 месяцев в "Кошелев-Проекте" действует ставка 0,1% годовых, далее — 6,1% до конца срока действия кредита. Купить квартиру с такой низкой ставкой можно в новом жилом квартале "Видный".

На сэкономленный за первые 8 месяцев ежемесячный платеж можно купить мебель, сделать небольшой ремонт или наоборот отложить деньги, чтобы досрочно закрыть ипотеку.

Условия программы следующие:

сумма кредита не более 3 млн руб. в банке ВТБ (ПАО);

первоначальный взнос — от 15% и выше;

срок кредита — от 1 года до 30 лет;

заключить кредитный договор можно до 01.07.2021.

Убедиться, что предложение действительно выгодное, можно на расчете квартиры-студии стоимостью 1 157 000 рублей в ЖК "Видный".

Первоначальный взнос 15% — 173 550 рублей.

Сумма кредита — 983 450 рублей.

Срок кредита — 362 месяца.

Ежемесячный платеж составит всего лишь 2 773 рубля, а с 9 месяца — 5 876 рублей.

Все дома в "Кошелев-Парке" сданы, поэтому уже сейчас можно приобрести готовую квартиру с ремонтом, отличной планировкой и любой площадью от 23,2 до 81,9 "квадратов". Также можно выбрать степень отделки: черновая, предчистовая, чистовая и отделка "люкс". Рядом с новым жилым кварталом есть вся необходимая для жизни инфраструктура: детские сады, школа, банки, магазины. ЖК "Видный" расположен в экологически чистом районе, а из окон верхних этажей открывается вид на лес Дубовый Гай.

Чтобы попасть на индивидуальную экскурсию в новый район "Кошелев-Парк", звоните в отдел продаж по номеру — 8 (846) 331-3000.