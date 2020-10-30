Программа лояльности от застройщика: как разумно сэкономить на квартире

В "Кошелев-Проекте" всегда идут навстречу своим покупателям. Для клиентов действует специальная программа лояльности. Мы попросили руководителя отдела продаж Корпорации "Кошелев" Дарью Смирнову подробно рассказать об условиях программы.

— Дарья, расскажите, какие скидки положены для пенсионеров и инвалидов в вашей компании?

— Застройщик предоставляет для них скидку в размере 85 тыс. рублей. В отдел продаж необходимо предъявить пенсионное удостоверение или справку о присвоении определенной группы инвалидности.

— А есть ли бонусы и скидки для многодетных семей?

— Да, конечно. Многодетными считаются семьи с тремя и более детьми, для них предусмотрена скидка в размере 85 тыс. рублей. В отдел продаж необходимо предоставить свидетельство о рождении всех детей.

— Есть ли льготы для студентов?

— Студентам положены скидки в размере 75 тыс. рублей. при предъявлении студенческого билета.

— Правда ли, что для жителей "Кошелев-Проекта" тоже есть бонусы?

— Да, для жителей района Крутые Ключи и "Кошелев-Парк" — максимальная скидка 100 тыс. рублей. Необходимо иметь прописку в любом из наших микрорайонов.

— Знаем, что у вас в компании есть отдел вторичной недвижимости. Расскажите подробнее о нем?

— Отдел вторичной недвижимости — это своего рода риэлторское агентство от застройщика. Они оказывают услуги тем, кто хочет продать свою квартиру и купить новую в "Кошелев-Проекте". Если вы продаете квартиру через наших сотрудников отдела вторичной недвижимости, мы предоставляем вам на новую квартиру скидку в размере 100 тыс. рублей.

Одно условие — вам необходимо выйти на сделку в течение 60 дней с даты бронирования. Это вполне реально, сотрудники Корпорации "Кошелев" возьмут все хлопоты, связанные с поиском покупателя на старую квартиру, оформлением документов и юридическим сопровождением обмена жилой площади, на себя. При этом на каждом этапе вас будут информировать о том, что происходит.

— Есть ли еще какие-то скидки клиентам "Кошелев-Проекта"?

— Максимальная скидка в размере 100 тысяч для жителей Самарской области, других регионов и других стран. Основанием для получения скидки является прописка в паспорте.

Еще один бонус — если вы выходите на сделку в Росреестр в течение 14 дней с даты бронирования, вам предоставляется скидка в размере 100 тыс. рублей. Для покупателей также действуют различные государственные программы и сертификаты, например, материнский капитал или военная ипотека. Более подробно вам об этом расскажут наши сотрудники отдела продаж. Обращайтесь по телефону — 8 (846) 331-3000 или пишите нам в социальных сетях.