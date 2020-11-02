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Экономика и бизнес

1,5 млн человек посетили "Дом по другим правилам" Tele2

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 открывает новый сезон проекта "Дом по другим правилам". Диджитал-пространство стало популярным у жителей разных регионов России еще весной: в онлайн-доме проходили лекции, экскурсии, кулинарные мастер-классы, концерты, кинопоказы, тренировки. Летом Tele2 пригласила всех гостей дома в путешествие по разным регионам Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В новом сезоне проекта, который стартует 2 ноября, посетители диджитал-пространства побывают в Перми, Москве, Челябинске, Иркутске и Мурманске.

Фото: предоставлено Tele2

С момента открытия "Дома по другим правилам" в нем побывало 1,5 млн гостей. Летом жители разных регионов России посещали гастрономические мастер-классы, лекции, тренировки и смотрели трансляции из туристических мест: погружались в историю виноделия в долине Лефкадии, исследовали исторический центр Казани, собирали гребешка на мариферме во Владивостоке и учились готовить блюда из морепродуктов.

Осенью посетители дома смогут по-новому взглянуть на Пермь, Москву, Челябинск, Иркутск и Мурманск. В этих городах гостей ждут увлекательные лекции или экскурсии, а также кулинарные мастер-классы от лучших рестораторов и бартендеров. Например, в Перми зрители отправятся в музей PERMM и увидят город как центр искусства, а потом в ресторан-сыроварню Interview, где приготовят три блюда со свежими сырами.

Также осенью в "Доме по другим правилам" появятся несколько увлекательных авторских экскурсий по Мурманску, которые проведут ведущие Power Хит Радио. Каждый из них покажет зрителям свой город и проведет любимым маршрутом. Гости онлайн-дома увидят портовый Мурманск, парадную архитектуру города, а также узнают, как он связан с созданием легендарного аромата Chanel № 5. Кроме того, лекторий и другие комнаты онлайн-дома дополнят новыми материалами от партнеров проекта — просветительского проекта Arzamas, Института "Стрелка", Red Bull.

Летом в онлайн-доме прошло более 40 трансляций из восьми городов, которые в сумме набрали 6 млн просмотров. В число самых популярных эфиров вошли интервью с основателем архитектурного бюро RHIZOME Евгением Решетовым "Дворы как часть истории Петербурга", прогулка по рынку Ростова-на-Дону и мастер-класс по приготовлению сезонных блюд. Каждую из этих трансляций зрители посмотрели более 1 млн раз.

В целом в категории прямых эфиров лидировали гастрономические мастер-классы из ресторанов и баров — их смотрели больше 80% зрителей трансляций. Также популярностью пользовались диалоги о городской жизни с урбанистами из Санкт-Петербурга и контент из южных регионов России: экскурсия по парку "Краснодар", путешествие в долину Лефкадию, которую называют "русским Провансом", и прогулка по центру винного туризма — Абрау-Дюрсо. На третьем месте рейтинга по числу просмотров эфиров — лекции и онлайн-тренировки.

Одним из самых популярных разделов во всем онлайн-доме стал "Кинозал", его посетила четверть гостей. Чаще всего зрители смотрели фильмы "Капернаум", "Месть от кутюр", "Единичка". Для нового сезона проекта Tele2 вместе с онлайн-кинотеатром Wink подготовили новую подборку фильмов и сериалов с высоким рейтингом. Летом гости дома стали больше интересоваться кулинарными мастер-классами — разделы "Кухня" и "Бар" тоже оказались одними из самых посещаемых.

Развлечения в онлайн-пространстве оказались по вкусу людям всех возрастов, но большую часть из них составили гости в возрасте от 25 до 34 лет. Женщины проводили время в диджитал-доме чаще мужчин — 58% против 42%. Большая часть пользователей смотрела контент со смартфонов и планшетов (89%). Остальные — со стационарных компьютеров. Чаще других в "Дом по другим правилам" заходили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Иркутска, Челябинска.

Онлайн-дом принимает гостей с конца апреля. Tele2 не просто собрала на одной платформе качественный и разнообразный контент, а создала в диджитал-среде уютное пространство, где каждый может найти занятие по интересам. Сразу после открытия дома Tele2 стала проводить прямые трансляции из московских гастрономических заведений, фитнес-клубов, музеев. Оператор продолжит развивать проект и создавать новый контент, чтобы посетители всегда могли вести интересную жизнь на онлайн-площадке.

В "Доме по другим правилам" не нужно регистрироваться или оформлять подписку. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является.

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