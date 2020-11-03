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Преступления Происшествия

Гастарбайтер за контрабанду 20 кг героина получил 13 лет

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий поддержал в областном суде обвинение, предъявленное 30-летнему жителю Киргизстана Мурзабеку Абдырахманову, который 13 января был задержан на посту ДПС в Большой Черниговке с крупной партией героина.Об этом сообщила помощник прокурора области Наталья Цой.

Фото: mvdmedia.ru

Мурзабек Абдырахманов пересек границу с Казахстаном на автомобиле, под обшивкой салона которого было спрятано 20 кг героина. На пограничном переходе Маштаково в Оренбургской области его уже ждали сотрудники самарского УФСБ, отследившие его передвижение до первого поста ДПС.

Абдырахманов отпираться не стал и рассказал, что живет в Люберцах и работает таксистом в столице. У него жена и двое малолетних детей, а также родители-инвалиды. По его словам, за перевозку наркотиков ему предложили 1 млн рублей. Получив 150 тыс. руб., Абдырахманов оставил их жене и полетел с заказчиком в Ашхабад. Там ему купили Toyota Camry, на которой он должен был привезти в Самару груз и передать по назначению.

На суде он каялся и просил снисхождения. Федеральный судья Александр Павлов отметив, что Абдырахманов  ранее не судим и сотрудничал с правоохранительными органами, упомянул некую явку с повинной и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

Осужденный иностранец согласился со сроком, который оказался ниже низшего предела, предусмотренного нарушенными им статьями УК РФ.

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