Стоимость услуг ЖКХ в Самарской области в 2021 г. может вырасти на 3,6%

Стоимость коммунальных услуг в Самарской области в 2021 г. может вырасти на 3,6%, а в отдельных населенных пунктах - сразу на 10,4%. Это следует из проекта постановления губернатора об утверждении предельных индексов изменения платы за ЖКУ, который опубликован для экспертизы департаментом ценового и тарифного регулирования.

В пояснительной записке к проекту указывается, что распоряжением правительства РФ от 30 октября предельный индекс для Самарской области был установлен в размере 3,6%. При этом предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям с июля 2021 г. установлено в размере 2%.

В первом полугодии 2021 г. тарифы на коммунальные ресурсы будут сохранены на уровне декабря 2020 года. Изменение тарифов произойдет с 1 июля 2021 г., поясняют в департаменте.

Наибольший рост тарифов запланирован в Большой Глушице - 10,4% и в п. Кинельский - 9,2%. Из городов - в Новокуйбышевске (6,8%) и Жигулевске (5,8%). В остальных городах и большинстве сельских муниципалитетов повышение не превысит 3,6%.

Напомним, на 2020 г. предельные индексы по сельским муниципальным образованиям устанавливались в среднем в пределах 3,6-5,6%, в Самаре - на уровне 6,8%, в Октябрьске, Похвистнево и Сызрани - 5,6%.