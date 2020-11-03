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Суды Происшествия

В Самаре осудили серийного грабителя, нападавшего на женщин

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд приговорил 39-летнего обвиняемого в серии грабежей к году и семи месяцам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, злоумышленник срывал золотые украшения с женщин на улицах Ташкентской, Алма-Атинской, Стара-Загоре и пр. Кирова.

Подозреваемого в свой выходной день задержал инспектор 1 мобильного взвода 1 роты полка ППС Алексей Камкичев.

Задержанным оказался ранее судимый за кражу самарец. В отношении него возбудили четыре уголовных дела о грабежах (ч. 1 ст. 161 УК РФ). В августе уголовные дела направили в суд.

Кроме того, суд удовлетворил требования потерпевших — 95 тыс. рублей.

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