В Самаре осудили серийного грабителя, нападавшего на женщин

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В Самаре суд приговорил 39-летнего обвиняемого в серии грабежей к году и семи месяцам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.