В Самаре осудили серийного грабителя, нападавшего на женщин

В Самаре суд приговорил 39-летнего обвиняемого в серии грабежей к году и семи месяцам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, злоумышленник срывал золотые украшения с женщин на улицах Ташкентской, Алма-Атинской, Стара-Загоре и пр. Кирова.
Подозреваемого в свой выходной день задержал инспектор 1 мобильного взвода 1 роты полка ППС Алексей Камкичев.
Задержанным оказался ранее судимый за кражу самарец. В отношении него возбудили четыре уголовных дела о грабежах (ч. 1 ст. 161 УК РФ). В августе уголовные дела направили в суд.
Кроме того, суд удовлетворил требования потерпевших — 95 тыс. рублей.