Тольяттинец украл деньги с чужого банковского счета с помощью найденного мобильника

В Тольятти Самарской области задержали 31-летнего мужчину по подозрению кражи денег с чужого банковского счета.

По данным областного ГУ МВД, к правоохранителям обратился 37-летний местный житель, с его банковской карты похитили 15 тыс. рублей. Потерпевший рассказал, что карту хранил дома и данные от нее никому не сообщал. Однако незадолго до кражи он потерял телефон, на котором было установлено мобильное приложение банка.

Полицейские задержали неоднократно судимого подозреваемого. По словам предполагаемого преступника, он нашел на улице телефон, заметил установленное там банковское приложение и перевел себе все деньги с чужого счета, после чего выбросил мобильник. Украденные деньги мужчина снял и потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемый заключен под стражу.