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Суды Происшествия

Осужден лжетеррорист, "заминировавший" в Чапаевске предприятие и банк

ЧАПАЕВСК. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чапаевский городской суд вынес приговор 37-летнему Евгению Коменденко, признанному виновным в ложном сообщении о теракте (ч.1 ст. 207 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, Коменденко оказался на скамье подсудимых в связи с событиями, произошедшими 7 июля 2020 г., когда в экстренные службы поступило анонимное сообщение о теракте на территории промышленного предприятия и в отделении банка.

В итоге объекты проверили, взрывных устройств и взрывчатых веществ там не обнаружили.

Вскоре задержали анонимного звонившего — житель Чапаевска Евгения Коменденко. В отношении него возбудили уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к году ограничения свободы.

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