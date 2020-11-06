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Общество

Жители Тольятти попросили изменить схему движения транспорта по ул. Революционной

ТОЛЬЯТТИ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Тольятти просят депутатов гордумы сделать сквозным движение личного транспорта по ул. Революционной. Этот вопрос обсуждался 5 ноября на рабочем совещании с участием жителей 2-го квартала Автозаводского района.

По словам жителей, рядом с домами № 2, 4 по ул. Революционной периодически возникает транспортный коллапс. Дело в том, что на отрезке ул. Революционной между ул. Дзержинского и Ленинским проспектом по направлению движения в сторону Волжского автозавода движение транспорта ограничено. Пассажирские автобусы и маршрутки там передвигаться могут, а легковушкам запрещено.

Из-за пробок автолюбители стараются объехать затор по дворам, что создает угрозу играющим там детям.

Как пояснили представители администрации, присутствовавшие на совещании, чтобы переформатировать движение автомобилей нужно запланировать в бюджете 2021 г. сумму чуть менее 2 млн руб. на установку дорожных знаков и дорожных ограждений, а также для нанесения соответствующей разметки.

Если средства на эти цели удастся заложить в бюджет, то новая схема движения может быть введена в  мае или июне 2021 года.

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