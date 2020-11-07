Мемориальную доску Наркомата иностранных дел СССР открыли в Самаре

В Самаре 7 ноября в рамках Международного патриотического проекта "Парад Памяти" зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов, депутат Госдумы Игорь Станкевич, глава города Елена Лапушкина и представитель Министерства иностранных дел России в Самаре Алексей Чупахин открыли мемориальную доску на здании корпуса технического университета на ул. Галактионовской.

Здесь в первые годы Великой Отечественной войны располагался Народный комиссариат иностранных дел СССР.

"Представители советского дипломатического корпуса, руководители дипмиссий иностранных государств участвовали в параде, который прошел на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года. Это была настоящая военная операция, по итогам которой послы направили телеграммы руководителям своих стран с рекомендацией не вступать в коалицию с фашистской Германией, — напомнил страницы истории Александр Фетисов. — И эта мемориальная доска, которую мы сегодня открываем, будет служить напоминанием о событиях Великой Отечественной войны".

После 15 октября 1941 г., когда Государственный Комитет Обороны принял решение об учреждении "запасной столицы" в Куйбышеве, в областной центр помимо оборонных предприятий эвакуировали часть аппарата ЦК партии, ЦК ВЛКСМ, ряд наркоматов, дипломатический корпус. В Куйбышеве расположились посольства и миссии 22 стран.

Вместе с дипломатическим корпусом в Куйбышев приехал и значительный штат работников Народного комиссариата иностранных дел СССР. Возглавил всю деятельность аппарата, а также связь с иностранными миссиями заместитель народного комиссара иностранных дел СССР Андрей Вышинский.

Наркомат иностранных дел СССР занимал особое место среди правительственных учреждений, эвакуированных в начале войны на Волгу. Ведомство участвовало в принятии и реализации важнейших внешнеполитических решений, а его деятельность осуществлялась непосредственно под руководством Иосифа Сталина.

Дипломаты работали в крайне напряженных условиях, их работа требовала неимоверных усилий и полной самоотдачи. Находясь далеко от мест военных сражений, они тем не менее показали пример мужества и доблести во время командировок в прифронтовые районы.

"Наркомат иностранных дел принимал наиважнейшие стратегические решения для нашей страны, показав всем нам пример невероятной доблести и мужества. Сегодня мы открываем памятную доску, отдавая дань уважения великим делам и нашим предкам", — отметила глава Самары Елена Лапушкина.

Решение увековечить работу комиссариата и установить памятный знак приняли на основе инициативы самарской общественности и совета ветеранов Министерства иностранных дел России. "Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения сотрудникам Народного комиссариата иностранных дел, которые в тяжелые годы войны работали в Куйбышеве. Здесь тоже был фронт — дипломатический. Я рад, что в нашем коллективе живет память о наших героях-предшественниках", — отметил Алексей Чупахин и зачитал участникам церемонии приветственный адрес от имени Министра иностранных дел России Сергея Лаврова. "Советские дипломаты, работавшие в Куйбышеве, многое сделали для наращивания союзничества в рамках антигитлеровской коалиции. Это неотъемлемая часть славной истории отечественной внешнеполитической службы. Уверен, открытие мемориальной доски будет способствовать укреплению связи времен и преемственности поколений", — говорится в обращении.

Художественное воплощение мемориальной доски разрабатывали студенты, аспиранты и сотрудники кафедры "Литейные и высокоэффективные технологии", Центр литейных технологий СамГТУ.

В изготовлении изделия применили как традиционные подходы художественного литья, так и современные цифровые технологии. Пластилиновую модель отсканировали, а с помощью 3D-принтеров напечатали составляющие элементы. После изготовления формы и была отлита бронзовая часть мемориальной доски.

"Моя душа наполняется гордостью, что эту мемориальную доску мы сделали в своем университете силами наших художников, мастеров, литейщиков. Она точно будет украшать корпус нашего вуза и напоминать о славной истории России", — отметил ректор вуза Дмитрий Быков.

"Очень здорово, что, объединив усилия, в год 75-летия Победы, объявленный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом памяти и славы, такая еще одна мемориальная доска открыта в Самаре. Эта наша дань должного уважения к тем людям, которые защищали нашу родину, в том числе и на дипломатическом фронте", — резюмировал заместитель председателя областного правительства Александр Фетисов.