В Безенчуке местные жители сливали топливо из встававших на светофоре ж/д цистерн

Оперативниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте совместно с сотрудниками ведомственной охраны на ж/д транспорте пресечено крупное хищение нефтепродуктов из цистерн грузовых поездов, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным транспортных полицейских, однажды при отработке оперативной информации их коллеги обнаружили в районе ж/д станции "Безенчук" машину, в которой находились пять пластиковых емкостей объемом 1000 литров каждая. Одна из них была наполовину заполнена жидкостью с характерным запахом нефтепродуктов. От машины к железнодорожным путям вел 50-метровый шланг, а около путей лежали кусачки. Находившиеся рядом местные жители в возрасте 35 и 38 лет пояснили, что сливали с железнодорожной цистерны бензин.

Транспортные полицейские установили, что злоумышленники промышляли кражами топлива — бензина и солярки — на протяжении месяца. Когда поезда, в составе которых были железнодорожные цистерны, вставали на светофоре, фигуранты подъезжали к ним на грузовом автомобиле. Далее один из них забирался на резервуар и взламывал запорно-пломбировочное устройство, второй соучастник в это время тянул шланг из машины и вставлял в горловину цистерны.

Мужчины слили около 3,5 тонн нефтепродуктов. При осмотре гаража одного из злоумышленников стражи порядка обнаружили 38 металлических бочек, наполненных похищенным дизельным топливом. Ущерб от противоправной деятельности подозреваемых составил более 100 тыс. рублей.

В связи с выявленными хищениями следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело о краже по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.

"В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых, - отметили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. - Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".