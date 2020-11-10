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ЖКХ и благоустройство Общество

В "Кошелев-Парке" застройщик посадил ели, березы, рябины и другие деревья

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Задача любого девелопера не только строить комфортное жилье, но и благоустраивать территорию вокруг домов. Новый район "Кошелев-Парк" в этом году преображается на глазах. Все лето жители наблюдали, как в сердце района создавали "Эмоджи-парк": устанавливали светодиодные качели и огромные яркие смайлики.

Фото: предоставлено автором

Но без деревьев, кустарников и зелени любой новый район превращается в "каменные джунгли", каким бы современным он ни был. Следующий этап благоустройства "Кошелев-Парка" — посадка деревьев.

Этой осенью рядом с ЖК "Видный" и "Пять бульваров" появилось порядка 100 деревьев — елки, тополя, рябины и березы.

В планах застройщика посадить деревья во всем "Кошелев-Парке" осенью 2020 года и весной 2021 года.

В корпорации "Кошелев" надеются, что жители не останутся равнодушны к изменениям в районе и примут участие в уходе за зелеными насаждениями весной.

Если вы еще ни разу не были в новом районе, застройщик приглашает всех желающих на экскурсию. Менеджеры отдела продаж проведут индивидуальный показ и ответят на все вопросы. Запись по телефону — 8 (846) 331-3000.

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