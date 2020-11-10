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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре более 40 машин спецтехники патрулируют улицы из-за выпавшего снега

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МП "Благоустройство" организовано дежурство спецтехники в количестве более 40 единиц. Спецмашины переоборудованы.

Предприятие в достаточном количестве располагает противогололедными материалами — песчано-соляной смесью и "Бионордом". Отмечается полная готовность к тому, чтобы в любой момент начать работать в зимних условиях.

Напомним, что Самару от снега будут убирать 777 спецмашин. 

Вместе с тем, в городе завершается выполнение других сезонных задач. Подрядчикам было дано поручение до 15 ноября включительно завершить основной объем работ по восстановлению участков, на которых велось техническое перевооружение теплотрасс. 

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