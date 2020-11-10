В Самаре более 40 машин спецтехники патрулируют улицы из-за выпавшего снега

МП "Благоустройство" организовано дежурство спецтехники в количестве более 40 единиц. Спецмашины переоборудованы.

Предприятие в достаточном количестве располагает противогололедными материалами — песчано-соляной смесью и "Бионордом". Отмечается полная готовность к тому, чтобы в любой момент начать работать в зимних условиях.

Напомним, что Самару от снега будут убирать 777 спецмашин.

Вместе с тем, в городе завершается выполнение других сезонных задач. Подрядчикам было дано поручение до 15 ноября включительно завершить основной объем работ по восстановлению участков, на которых велось техническое перевооружение теплотрасс.