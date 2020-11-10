Москвичку обвиняют в нападении на сотрудницу фирмы ее бывшего мужа

В Красноглинском районе Самары мировой судья участка № 21 начал рассмотрение уголовного дела 33-летней жительницы Москвы Светланы Щербаковой в причинении легкого вреда здоровью бухгалтеру самарского ООО "Универсал" Вере Емелиной. Подсудимая вину не признает и настаивает, что ее оклеветали.

По версии обвинения, 29 ноября 2018 г. Щербакова пришла в квартиру в жилом доме в пос. Крутые ключи, где ее бывший муж-предприниматель организовал офис. Женщина потребовала, чтобы две находившиеся там сотрудницы покинули помещение, которое принадлежит ей. По словам обвиняемой, она уже не первый раз требовала освободить помещение и в тот раз она пригрозила вызвать полицию. По словам работниц ООО, бывшая жена их директора устроила скандал и дважды ударила Емелину по голове сорванной со стены видеокамерой.

В деле имеется заключение врача о том, что здоровью потерпевшей был причинен легкий вред — сотрясение головного мозга из-за удара в височную область. При этом в деле отмечено, что носитель же информации о видеонаблюдении в офисе исчез.

В тот же день и Щербакова, и Емелина подали заявления в полицию. Одна сообщала, что обнаружила в офисе печати и штампы фирм-однодневок; другая жаловалась на насилие.

По возбужденному против Щербаковой делу допросили сожительницу Щербакова — медсестру больницы, где Емелиной выдали справку о причиненных травмах. Свидетельница отрицала знакомство с врачом, подписавшим этот документ.

Из показания свидетелей известно, что у Щербаковых был семейный бизнес, из-за которого у них случился разлад. Мать семейства уехала жить в Москву и решила сдавать записанную на нее квартиру, но муж этому препятствовал.

В феврале 2019 г. у них состоялся суд по определению места жительства дочери, и возбужденное против Щербаковой уголовное дело, по ее словам, бывший муж использовал как способ давления, якобы у матери неадекватное поведение и ей нельзя доверять ребенка.