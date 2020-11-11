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Преступления Происшествия

Грабитель вырвал у женщины сумку у ж\д станции "Смышляевка"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группой дознания Самарского линейного отдела полиции возбуждено уголовное дело о грабеже по ч. 1 ст. 161 УК РФ в отношении 35-летнего ранее судимого мужчины, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского управления МВД России на транспорте.

По данным стражей порядка, пострадавшей по данному уголовному делу проходит жительница Волжского района. Неизвестный преступник вырвал у нее сумку, когда он шла по пешеходному переходу через подъездной железнодорожный путь ж/д станции "Смышляевка". Транспортные полицейские быстро установили и задержали подозреваемого.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За грабеж ему грозит срок до четырех лет лишения свободы.

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