Дмитрий Азаров внес ряд предложений по привлечению инвестиций в регионы

В эти дни в московском Центре международной торговли проходит форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд "Россконгресс". В форуме участвует губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Площадка форума объединила лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей органов власти и неравнодушных граждан. Лучшие проекты представлены и обсуждаются на форуме.

Напомним, жители губернии направили 862 идеи. По количеству заявок регион - на втором месте в стране после Москвы и на первом месте в Приволжском федеральном округе. По итогам оценки всех предложений было отобрано 300 сильных идей, способных стать основой для устойчивого развития России. В число финалистов вошли два представителя от нашего региона - директор Самарской областной юношеской библиотеки Наталия Макарова и управляющий Mice Market Сергей Рыжов.

Одна из ключевых тем, которые обсудили участники форума, коснулась привлечения инвестиций в регионы.

"Самарская область многое сделала для того, чтобы уровень инвестиций рос опережающими темпами, и в предыдущие два года нам это удалось", - подчеркнул губернатор.

По мнению главы региона, ключевыми точками развития могут стать крупные инфраструктурные проекты в транспортной и строительной отраслях, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства.

Напомним, Самарская область третий год подряд занимает первое место среди регионов России по уровню развития ГЧП. Кроме того, в Самарской области создана и успешно развивается территория опережающего социально-экономического развития "Тольятти".

"Мы видим, что эту инфраструктуру нужно расширять. Прежде всего, в корректировке нуждаются льготы по страховым взносам. Сегодня это три года. Но почему бы нам не продлить их на весь период работы ТОСЭР?" - выступил с предложением губернатор Самарской области на заседании секции "Региональная политика-2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла".

Кроме того, Дмитрий Азаров выступил с инициативой о корректировке положений закона "О защите и поощрении капиталовложений". "Понятие "капиталовложение" законом фактически приравнено к собственным инвестициям. Мы предлагаем учесть и заемные денежные средства, которые на данный момент исключены, а сегодня это 80% инвестиций", - пояснил Дмитрий Азаров.