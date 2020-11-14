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В Самаре строители монтируют новый мост через Сок

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Строительство нового моста через Сок попало на видео самарского блогера Александра Карягина. На видео снят процесс надвижки пролета моста, который уже практически достиг первой опоры.

Напомним, мост через Сок строят с декабря 2019 года. Строители параллельно возводят новый мост и реконструируют старый. В результате на подъездах к Самаре появится новый мост длиной 306,74 м, а также подходы к нему в 2 км.

Старый мост останется действующим, и благодаря этому удастся перераспределить транспортные потоки между обоими мостами и снизить пробки на въездах в город.

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