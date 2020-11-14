В Самаре строители монтируют новый мост через Сок

Строительство нового моста через Сок попало на видео самарского блогера Александра Карягина. На видео снят процесс надвижки пролета моста, который уже практически достиг первой опоры.

Напомним, мост через Сок строят с декабря 2019 года. Строители параллельно возводят новый мост и реконструируют старый. В результате на подъездах к Самаре появится новый мост длиной 306,74 м, а также подходы к нему в 2 км.

Старый мост останется действующим, и благодаря этому удастся перераспределить транспортные потоки между обоими мостами и снизить пробки на въездах в город.