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Суды Происшествия

Женщина, хотевшая заработать на "продаже" водительских прав, получила условку

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжский районный суд Самарской области вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в обещании посредничества во взяточничестве.

По данным прокуратуры Самарской области, женщина решила заработать на "продаже" водительских прав через знакомых в РЭО ГИБДД. Она пообещала мужчине, что поможет получить водительское удостоверение за 35 тыс. руб., и заверила, что передаст деньги в качестве взятки должностным лицам.

При передаче денег подозреваемую задержали. Она полностью признала вину.

Суд назначил женщине два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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