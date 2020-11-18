Объем инвестиций в ОЭЗ "Тольятти" в 2020 году вырос на 75%

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов провел рабочее совещание в Особой экономической зоне "Тольятти", в ходе которого подвели промежуточные итоги работы инвестиционной площадки в этом году.

За 9 месяцев текущего года ОЭЗ перевыполнила годовой план по созданию новых рабочих мест: за этот период резиденты площадки смогли трудоустроить 267 человек, при этом годовой плановый показатель составлял 250 рабочих мест. ОЭЗ приросла и в инвестициях — с января по сентябрь вложения резидентов в свои производства составили 1,7 млрд рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 74%.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Тольятти" — флагманский проект самарских областных властей. Интерес российских и иностранных инвесторов к этой территории не случаен: Помимо уникальных федеральных налоговых преференций, с января 2020 года у ОЭЗ появился официальный статус индустриального парка — теперь резиденты могут арендовать готовые производственные корпуса, которые для них построит управляющая компания ОЭЗ.

В ближайшее время значительно возрастет транспортная доступность этой территории: это связано с реконструкцией трассы "Тольятти-Ягодное", которая станет частью международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай" и строительством ж/д-ветки, которое сейчас идет полным ходом и закончится в следующем году. Все это стало дополнительными преимуществами ОЭЗ и укрепило ее лидерские позиции среди лучших инвестплощадок страны.

"Статус индустриального парка ОЭЗ "Тольятти" позволяет нам строить производственные корпуса под запрос конкретного инвестора. В ближайшие три года на территории ОЭЗ мы планируем создать индустриальные парки общей площадью 78 тысяч кв. метров. Готовые площади позволяют инвестору экономить время, силы и средства, сразу приступать к оснащению площадки производственным оборудованием, — отметил Дмитрий Богданов. — Каждому резиденту ОЭЗ мы готовы создать максимально комфортные условия для реализации их проектов на нашей флагманской инвестиционной площадке. Это налоговые и таможенные льготы, особый административный режим, готовая инженерная инфраструктура, возможность использования поддержки по линии Фонда развития моногородов. Совместно с ОАО "РЖД" мы прокладываем к ОЭЗ железнодорожную ветку — это делает площадку привлекательной для крупных производств. В начале следующего года мы введем в эксплуатацию полноценный таможенный комплекс", — добавил министр.

Сегодня в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано 26 резидентов из восьми стран, здесь уже действует десять производств. Резиденты уже создали 1474 рабочих места, инвестировали 14,5 млрд рублей, а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составил около 1,7 млрд рублей. Объем выручки компаний в последние два года увеличивается на 40% ежегодно.