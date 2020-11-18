16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бюджет Самарской области на 2021 г. сформирован с дефицитом в 7 млрд рублей Прогноз: доходы жителей Самарской области к 2023 г. вырастут на 21% Правительство Самарской области прогнозирует рост ВРП до 2023 г. на 5,3% IV Международный Байкальский риск-форум пройдет 16-20 ноября в онлайн-режиме Резидент "Жигулевской долины" стал поставщиком федеральной торговой сети

Экономическая политика Экономика и бизнес

Объем инвестиций в ОЭЗ "Тольятти" в 2020 году вырос на 75%

ТОЛЬЯТТИ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов провел рабочее совещание в Особой экономической зоне "Тольятти", в ходе которого подвели промежуточные итоги работы инвестиционной площадки в этом году.

За 9 месяцев текущего года ОЭЗ перевыполнила годовой план по созданию новых рабочих мест: за этот период резиденты площадки смогли трудоустроить 267 человек, при этом годовой плановый показатель составлял 250 рабочих мест. ОЭЗ приросла и в инвестициях — с января по сентябрь вложения резидентов в свои производства составили 1,7 млрд рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 74%.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Тольятти" — флагманский проект самарских областных властей. Интерес российских и иностранных инвесторов к этой территории не случаен: Помимо уникальных федеральных налоговых преференций, с января 2020 года у ОЭЗ появился официальный статус индустриального парка — теперь резиденты могут арендовать готовые производственные корпуса, которые для них построит управляющая компания ОЭЗ.

В ближайшее время значительно возрастет транспортная доступность этой территории: это связано с реконструкцией трассы "Тольятти-Ягодное", которая станет частью международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай" и строительством ж/д-ветки, которое сейчас идет полным ходом и закончится в следующем году. Все это стало дополнительными преимуществами ОЭЗ и укрепило ее лидерские позиции среди лучших инвестплощадок страны.

"Статус индустриального парка ОЭЗ "Тольятти" позволяет нам строить производственные корпуса под запрос конкретного инвестора. В ближайшие три года на территории ОЭЗ мы планируем создать индустриальные парки общей площадью 78 тысяч кв. метров. Готовые площади позволяют инвестору экономить время, силы и средства, сразу приступать к оснащению площадки производственным оборудованием, — отметил Дмитрий Богданов. — Каждому резиденту ОЭЗ мы готовы создать максимально комфортные условия для реализации их проектов на нашей флагманской инвестиционной площадке. Это налоговые и таможенные льготы, особый административный режим, готовая инженерная инфраструктура, возможность использования поддержки по линии Фонда развития моногородов. Совместно с ОАО "РЖД" мы прокладываем к ОЭЗ железнодорожную ветку — это делает площадку привлекательной для крупных производств. В начале следующего года мы введем в эксплуатацию полноценный таможенный комплекс", — добавил министр.

Сегодня в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано 26 резидентов из восьми стран, здесь уже действует десять производств. Резиденты уже создали 1474 рабочих места, инвестировали 14,5 млрд рублей, а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составил около 1,7 млрд рублей. Объем выручки компаний в последние два года увеличивается на 40% ежегодно.

Гид потребителя

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6