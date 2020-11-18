Адвокат направил Александру Бастрыкину жалобу о проверке новокуйбышевских полицейских

В понедельник, 16 ноября, адвокат жительницы Новокуйбышевска Екатерины Правдиной Олег Марфин направил руководителю СК РФ Александру Бастрыкину жалобу на сотрудников Новокуйбышевского отдела ведомства.

На его взгляд, следователи затягивают проверку по факту неправомерных действий оперативников ОЭБ и ПК городской полиции А. Данилова, В. Бикеева в отношении его подзащитной. Об этом адвокат рассказал корреспонденту Волга Ньюс.

Напомним, по словам адвоката, его доверительница работала бухгалтером в СДТ. 4 сентября 2020 г. оперативники Данилов и Бикеев проводили в ее квартире разрешенный постановлением суда обыск, предположительно, в связи с проверкой деятельности СДТ. Как отмечает Олег Марфин, в обыске участвовала понятая, которая является помощником следователя местного отдела СК РФ. После обыска оперативники составили протокол, подписали его и ушли из квартиры Правдиной.

"Позже они вернулись, на этот раз уже незаконно, и в грубой форме, со словами "давай колись", требовали у нее какие-то кассовые чеки, — рассказывает Олег Марфин. — Напор оперативников женщину шокировал. Она попыталась позвонить мужу, но полицейские отобрали телефон и разбили его. Они применяли к моей подзащитной грубую физическую силу. Все это происходило на глазах маленьких детей, которые сильно испугались, спрятались в комнате и плакали. Потом оперативники вызвали наряд полиции. Приехавшие стражи порядка увезли Правдину в отдел полиции без составления протоколов и без законных оснований. Там женщина провела какое-то время, после чего ее отпустили".

Через четыре дня — 8 сентября Екатерина Правдина в медучреждении зафиксировала повреждения, в частности, три ссадины на теле, кровоподтеки на руке, ноге и туловище.

"О причиненных моей доверительнице телесных повреждениях врачи доложили, как это и положено, в правоохранительные органы, — рассказывал Олег Марфин. — Екатерина Правдина обратилась с заявлением на неправомерные действия оперативников в местный отдел СК РФ, где при опросе в моем присутствии подтвердила, что телесные повреждения ей причинили именно оперуполномоченные Бикеев и Данилов, когда вырывали из ее рук сотовый телефон, ударили ее о кухонный стол, выкручивали и загибали руки. А кроме того, они необоснованно применяли силовые захваты на удержание".

По словам адвоката, когда женщину отпустили из дежурной части, сломанный телефон Honor ей вернул начальник оперативников — майор Севостьянов.

"После случившегося прошло уже больше месяца, но имущественный и моральный ущерб моей доверительнице не возместили. Более того, сотрудники полиции Бикеев и Данилов даже не принесли ей извинения, — говорит Олег Марфин. — А маленьких сына и дочку Правдиной, которые были очевидцами "бесчеловечных" действий сотрудников ОЭБиПК Бикеева и Данилова, произошедшее сильно испугало. Сейчас, на наш взгляд, дети нуждаются в социально-психологической помощи. По моему мнению, в действиях сотрудников полиции усматриваются признаки п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия")".

Пока шла доследственная проверка, адвокат обратился к прокурору Самарской области Сергею Бережицкому с просьбой взять ситуацию на личный контроль, принять необходимые меры и внести требование в СО по Новокуйбышевску СУ СК о возбуждении уголовного дела.

Как пояснил Олег Марфин, 19 октября он заявил проводившему проверку старшему следователю городского отдела СК РФ А. Самойлову ходатайство о назначении ситуационной судебно-медицинской экспертизы, при которой потерпевшая должна показать на месте, как все произошло.

"Это ходатайство следователь удовлетворил, однако до сих пор экспертиза не назначена, — отмечает Олег Марфин. — В тот же день 19 октября следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела".

В постановлении следователь указал, что во время проверки Бикеев и Данилов отрицали факты причинения травм и изъятия телефона.

"Также в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела следователь указал, что в действиях оперативников формально усматриваются признаки составов преступлений по статьям 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и 286 ("Превышение должностных полномочий"), — рассказал Олег Марфин. — Однако следователь уточнил, что сейчас в возбуждении уголовного дела необходимо отказать, так как заключения экспертов в полном объеме не получены, а также не получено заключение служебной проверки из ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области".

22 октября адвокат подал жалобу руководителю СО по Новокуйбышевску А. Мамбетову. 30 октября руководитель отказал в удовлетворении жалобы, пояснив, что она подана якобы 28 октября, то есть с нарушением срока рассмотрения жалобы.

9 ноября постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела отменила прокуратура Новокуйбышевска и назначила месячный срок проверки — до 9 декабря.

Сейчас проверка возобновлена, но адвокат сомневается в ее объективности. В связи с этим он направил жалобу руководителю СК РФ Александру Бастрыкину, в которой рассказал о произошедшем с его доверительницей и о проводимой проверке.

"Сейчас материал проверки находится в производстве следователя СО по Новокуйбышевску лейтенанта юстиции В. Милюткиной, — пишет в своей жалобе Александру Бастрыкину Олег Марфин. — Но никаких следственных действий она не проводит, допускает волокиту, явно заинтересована в непривлечении виновных к уголовной ответственности, поскольку находится в близких отношениях с начальником ОЭП и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску Р. Савостьяновым".

Также адвокат отмечает в жалобе, что усматривает в действиях сотрудников полиции В. Бикеева и А. Данилова признаки превышения полномочий (п. "а" ч.3 ст. 286 УК РФ), просит взять на личный контроль результаты процессуальной проверки и поручить проверку следователям второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области.

Кроме того, адвокат писал жалобу по поводу доследственной проверки в администрацию президента РФ, откуда, по его словам, ее направили для изучения в ФСБ.