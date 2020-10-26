Жительнице Новокуйбышевска отказали в возбуждении дела на оперативников

Следственный отдел по Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению местной жительницы Екатерины Правдиной на действия полицейских.

Женщина считает незаконными действия сотрудников ОЭБиПК полиции Новокуйбышевска А. Данилова, В. Бикеева и Р. Севостьянова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал ее адвокат Олег Марфин.

По словам адвоката, его доверительница работает бухгалтером в СДТ. 4 сентября 2020 г. оперативники Данилов и Бикеев проводили в ее квартире разрешенный постановлением суда обыск, предположительно, в связи с проверкой деятельности СДТ. Как отмечает Олег Марфин, в обыске участвовала понятая, которая является помощником следователя местного отдела СК РФ. После обыска оперативники составили протокол, подписали его и ушли из квартиры Правдиной.

"Позже они вернулись в квартиру, на этот раз уже незаконно, и в грубой форме, со словами "Давай колись", принялись требовать у нее какие-то кассовые чеки, — рассказывает Олег Марфин. — Напор оперативников женщину шокировал. Она попыталась позвонить мужу, но полицейские отобрали телефон и разбили его. Они применяли к моей подзащитной грубую физическую силу. И все это происходило на глазах маленьких детей, которые сильно испугались, спрятались в комнате и плакали. Потом оперативники вызвали наряд полиции. Приехавшие стражи порядка увезли Правдину в местный отдел полиции без составления протоколов и без законных оснований. Там женщина провела какое-то время, после чего ее отпустили".

Через четыре дня — 8 сентября Екатерина Правдина направилась в медицинское учреждение и зафиксировала повреждения, в частности, три ссадины на теле, кровоподтеки на руке, ноге и туловище.

"О причиненных моей доверительнице телесных повреждениях врачи доложили, как это и положено в правоохранительные органы, — рассказывал Олег Марфин. — И Екатерина Правдина обратилась с заявлением на неправомерные действия оперативников в местный отдел СК РФ, где при опросе в моем присутствии подтвердила, что телесные повреждения ей причинили именно оперуполномоченные Бикеев и Данилов, когда вырывали из ее рук сотовый телефон, ударили ее о кухонный стол, выкручивали и загибали руки, а кроме того, они необоснованно применяли силовые захваты на удержание".

По словам адвоката, когда женщину отпустили из дежурной части, сломанный телефон Honor ей вернул начальник оперативников — майор Севостьянов.

"После случившегося прошло уже больше месяца, но имущественный и моральный моей доверительнице не возместили, и, более того, сотрудники полиции Бикеев и Данилов даже не принесли ей свои извинения, — говорит Олег Марфин. — А маленьких сына и дочку Правдиной, которые были очевидцами "бесчеловечных" действий сотрудников ОЭБиПК Бикеева и Данилова, произошедшее сильно испугало. Сейчас, на наш взгляд, дети нуждаются в социально-психологической помощи. По моему мнению, в действиях сотрудников полиции усматриваются признаки п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия").

Пока шла доследственная проверка, адвокат Олег Марфин обратился к прокурору Самарской области Сергею Бережицкому с просьбой взять ситуацию на личный контроль, а также принять необходимые меры прокурорского реагирования и внести требование в СО по Новокуйбышевску СУ СК о возбуждении уголовного дела.

По окончании проверки следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Правдиной. По словам адвоката, в постановлении следователь указал, что во время проверки оперуполномоченные Бикеев и Данилов отрицали факты причинения травм его доверительнице и изъятия у нее телефона.

"Также в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела следователь указал, что в действиях оперативников Данилова и Бикеева формально усматриваются признаки составов преступлений по статьям 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и 286 ("Превышение должностных полномочий"), — рассказал Олег Марфин. — Однако следователь уточнил, что сейчас в возбуждении уголовного дела необходимо отказать, так как заключения экспертов в полном объеме не получены, а также не получено заключение служебной проверки из ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области".

Адвокат подал жалобу на это постановление руководителю следственного отдела по Новокуйбышевску СК РФ и в случае его отказа, направит жалобу председателю СК РФ Александру Бастрыкину и будет обжаловать это постановление в суде.