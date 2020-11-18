В губернской думе обсудили меры по борьбе с COVID-19

Во вторник, 17 ноября, прошло заседание Совета Самарской губернской думы под председательством спикера областного парламента Геннадия Котельникова. Депутаты обсудили вопрос о мерах правительства Самарской области по борьбе с коронавирусом.

В заседании Совета приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и министр здравоохранения Армен Бенян, который подробно рассказал, как строится работа по противодействию коронавирусной инфекции.

Зампредседателя губернской думы Александр Степанов задал вопрос: что делается для уменьшения очередей в приемных покоях больниц, и как будет происходить обеспечение лекарствами больных ковидом, находящихся на амбулаторном лечении.

Армен Бенян пояснил, что жалобы на очереди, в основном, поступают из больницы им. Середавина, куда направляются самые тяжелые пациенты. Расширяется зона приемных отделений, составляется маршрутизация пациентов, увеличивается число больниц, оснащенных компьютерными томографами. Эти меры помогут уменьшить очереди, даже при сохранении высокого уровня заболеваемости.

Также Армен Бенян подтвердил, что пациенты с положительным результатом теста на Covid-19 или с подозрением на такой диагноз будут бесплатно обеспечиваться лекарственными препаратами и при лечении на дому.

Следующие вопросы Александр Степанов адресовал заместителю председателя Правительства Самарской области Александру Фетисову: "Как решается вопрос нехватки врачебных кадров, и что делается, чтобы федеральный центр не "переманивал" врачей более высокими зарплатами"?

Александр Фетисов пояснил, что Самарская область еще в апреле ввела дополнительные региональные выплаты для работников здравоохранения, поэтому оттока врачебных кадров из губернии не наблюдалось. Кроме того, было организовано проживание в гостиницах, обеспечение питанием, другие социальные меры поддержки.

Председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Андрей Кислов задал вопрос о сроках появления вакцины от коронавирусной инфекции.

По словам Армена Беняна, сейчас заканчивается третий этап испытания отечественной вакцины. Планируется, что массовое производство начнется в конце 2020 года, после чего вакцина будет направляться в регионы. Первоочередная вакцинация подразумевает обеспечение прививками граждан из групп риска.

Председатель комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Вячеслав Малеев рассказал, что сам провел две недели в красной зоне и увидел весь процесс "изнутри". Он выразил слова искренней благодарности врачам, которые работают на пределе своих возможностей, многие из них уже сами переболели. "Системно работают больницы, очень достойно работают сами люди", — сказал депутат.

Заместитель председателя губернской думы Алексей Лескин попросил прояснить ситуацию в Новокуйбышевске, где компьютерный томограф, который был неисправен еще в июне, начали ремонтировать только в сентябре, а также задержку сроков ремонта двух томографов в Самаре.

Армен Бенян пообещал, что по этому вопросу будет проведена проверка.

Первый зампредседателя губернской думы Екатерина Кузьмичева отметила, что сегодня органы власти региона очень многое делают, чтобы обеспечить своевременную медицинскую помощь заболевшим, максимально предотвратить распространение инфекции. Депутаты активно включились в волонтерскую работу, оказание помощи медикам, социально незащищенным гражданам.

"Сегодня нужно, во-первых, каждому из нас самому соблюдать меры личной безопасности, во-вторых, помогать контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Это нужно определить как приоритет в нашей работе. И реагировать на все жалобы и замечания, даже незначительные", — считает Екатерина Кузьмичева.

Геннадий Котельников еще раз подчеркнул масштаб распространения заболевания: "Сегодня все человечество, весь мир охвачены пандемией — 52 млн заболевших. Конечно, сегодня очень важно максимально оградить людей, защитить их. Чтобы не допустить катастрофы, нам нужно соблюдать требования Роспотребнадзора и меры безопасности. Также считаю важным проводить разъяснительную работу, доводить информацию до людей".

По итогам обсуждения Советом был дан ряд поручений министерству здравоохранения Самарской области, комитету по здравоохранению, демографии и социальной политике областного парламента, другим комитетам губдумы. Депутаты будут держать этот вопрос на контроле.