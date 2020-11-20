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Экономика и бизнес

В индустриальном парке "Преображенка" создано 4,6 тыс. рабочих мест

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Самарской области активно развиваются индустриальные парки - "Преображенка", "Чапаевск", а также промпарк "Новосемейкино", находящийся на стадии проектирования инженерной инфраструктуры.

Они служат одним из инструментов привлечения инвестиций в Самарскую область - разместить свои производства или логистические центры на этих площадках могут как российские, так и зарубежные компании. Инвесторам здесь предоставляют налоговые преференции, подведенную инфраструктуру и  административную поддержку на всех этапах реализации проектов.

"Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и проживания людей", - отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

Площадку промпарка "Преображенка", в котором сегодня размещены 39 компаний, выбирают еще и за его удобное расположение на границе Самары и Волжского района. Свою продукцию здесь производят "Роберт Бош Самара", "ДорХан", а логистические центры разместили "Деловые линии", "Вита", "Ашан". В следующем году распределительный центр в "Преображенке" откроет и "Почта России". В его работе будет занято около тысячи человек.

"Особое внимание мы уделяем дальнейшему развитию инвестиционных площадок региона, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - С учетом успешного опыта "Преображенки" (а там уже инвестировано 6,7 млрд. руб. и работает 4,6 тыс. жителей Самарской области) в 2021 году мы начнем осваивать прилегающую территорию для создания еще одного индустриального парка в границах с.п. Лопатино".

На предприятии по производству воротных систем "ДорХан" в "Преображенке" работает 35 человек, здесь выпускается три тысячи ворот-рольставен в год. В период пандемии компания не только не сократила производство, но и, наоборот, увеличила его. В планах предприятия - расширение продуктовой линейки и увеличение штата сотрудников на 15%.

Еще один резидент - "Самаратрансавто 2000" - строит в "Преображенке" корпуса для малого и среднего бизнеса. Сегодня здесь возводится второй корпус под "нарезку" складов небольших площадей, условия которого подходят даже для хранения фармацевтической продукции.

В индустриальном парке "Чапаевск" якорным резидентом служит немецкая компания "КНАУФ", которая построила завод по выпуску сухих строительных смесей.

"Правительство региона помогало нам на всех этапах строительства предприятия. Нам очень комфортно работать в Самарской области, особенно учитывая те условия, которые нам дает статус резидента промпарка. Работа с инвесторами в регионе выстроена на отлично", - считает директор чапаевского филиала компании "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК" Антон Назаров.

 

 

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