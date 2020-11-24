"ЭнергосбыТ Плюс" определил "Лучшие УК и ТСЖ" в Самарской области

На прошлой неделе во всех крупных городах региона прошли награждения победителей акции "Лучшие управляющие компании и товарищества собственников жилья". Вот уже второй год подряд АО "ЭнергосбыТ Плюс" отмечает таким образом наиболее ответственных и добросовестных партнеров на рынке ЖКХ Самарской области.
Участниками акции могли стать только те управляющие организации, которые вовремя оплачивают поставленные им тепло и горячую воду, не имеют долгов перед энергетиками, грамотно эксплуатируют свое оборудование и тщательно готовят его к отопительному периоду. Кроме того, принимали во внимание, есть ли приборы учета как индивидуальные, так и общедомовые, своевременно ли происходит передача показаний. Мероприятия по повышению энергоэффективности, которые проводили УК и ТСЖ, также приближали их к победе в конкурсе.
Несмотря на молодость конкурса, он набирает популярность среди организаций, которые занимаются обслуживанием жилищного фонда. На этот раз на звание лучшего претендовал 71 участник из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В итоге победителями стали в Самаре — ТСЖ "У озера-2", в Тольятти — "Баныкина-6", в Сызрани — ТСЖ № 24, в Новокуйбышевске — "Приозерное".
Директор по продажам Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов отметил: "В Самарской области много жилищных организаций, которые добросовестно выполняют свои обязанности, и мы готовы поощрять лучших. Проведение конкурса — это еще и повод поблагодарить самих жителей за своевременную оплату коммунальных услуг".
Представитель победившего в Самаре ТСЖ "У озера-2" Михаил Тахтаркин поделился впечатлениями о конкурсе и ключом к успеху назвал наличие резервного фонда:
"Признание нашего положительного опыта работы очень важно. Я форму надеваю только по праздникам. Сегодня у меня — праздник. Работать было сложно, и в передовики мы вышли благодаря резервному фонду. Его созданию меня научило военное прошлое и опыт в бизнесе. Отложенные деньги позволяют перекрывать долги жителей перед представителями теплового ресурса".
Председатель ТСЖ "Приозерное" Татьяна Федотенкова из Новокуйбышевска призналась, что "с теплоэнергетиками работать легко, потому что они всегда дают четкие инструкции по подготовке к зиме, все разъясняют. И чтобы добросовестно работать, надо всего лишь соблюдать эти правила". Для того, чтобы войти в число лидеров, нужно реализовывать энергосберегающие мероприятия, считает Татьяна Федотенкова. "Мы поменяли в подъезде трубы на полипропиленовые, заранее сделали опрессовку, утеплили подвал и чердак, чтобы не было никаких проблем во время отопительного сезона", — подчеркнула председатель ТСЖ "Приозерное".
Ее поддержала и председатель ТСЖ № 24 из Сызрани Галина Козырева: "Уже 3 года у нас работает блочный модуль регулирования, с помощью которого система отопления управляется в автоматическом режиме в зависимости от температуры наружного воздуха. Это большая экономия денежных средств". В этом году обслуживающие организации Сызрани впервые приняли участие в конкурсе.
Организаторы и победители акции отметили важность совместной конструктивной работы для комфорта горожан. При этом отметили, что в отопительный период значительная часть жалоб на качество отопления и ГВС в жилом фонде, как правило, касается зоны ответственности эксплуатирующих организаций. За их деятельность собственники жилья вправе наблюдать и запрашивать соответствующую информацию. "Мы поощряем активную жизненную позицию жильцов. Ведь чтобы понять, насколько сложно обеспечить теплоснабжение многоквартирного дома, нужно немного и самому в это погрузиться. Например, мы в своем ТСЖ привлекаем жильцов к решению возникающих проблем, сформировано правление, в которое входят некоторые собственники. Это заметно упрощает процесс управления", — рассказывает председатель ТСЖ "Баныкина-6" г. о. Тольятти Валентина Ирсецкая,
Победителям вручили сертификаты в строительный магазин на покупку техники и материалов, необходимых для поддержания порядка на придомовой территории. В прошлом году управляющие компании и товарищества собственников жилья, победившие в конкурсе, получили сертификаты на установку детских площадок во дворах. Все они уже размещены и радуют детей и их родителей.