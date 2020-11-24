"ЭнергосбыТ Плюс" определил "Лучшие УК и ТСЖ" в Самарской области

На прошлой неделе во всех крупных городах региона прошли награждения победителей акции "Лучшие управляющие компании и товарищества собственников жилья". Вот уже второй год подряд АО "ЭнергосбыТ Плюс" отмечает таким образом наиболее ответственных и добросовестных партнеров на рынке ЖКХ Самарской области.

Участниками акции могли стать только те управляющие организации, которые вовремя оплачивают поставленные им тепло и горячую воду, не имеют долгов перед энергетиками, грамотно эксплуатируют свое оборудование и тщательно готовят его к отопительному периоду. Кроме того, принимали во внимание, есть ли приборы учета как индивидуальные, так и общедомовые, своевременно ли происходит передача показаний. Мероприятия по повышению энергоэффективности, которые проводили УК и ТСЖ, также приближали их к победе в конкурсе.

Несмотря на молодость конкурса, он набирает популярность среди организаций, которые занимаются обслуживанием жилищного фонда. На этот раз на звание лучшего претендовал 71 участник из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В итоге победителями стали в Самаре — ТСЖ "У озера-2", в Тольятти — "Баныкина-6", в Сызрани — ТСЖ № 24, в Новокуйбышевске — "Приозерное".

Директор по продажам Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов

Директор по продажам Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов отметил: "В Самарской области много жилищных организаций, которые добросовестно выполняют свои обязанности, и мы готовы поощрять лучших. Проведение конкурса — это еще и повод поблагодарить самих жителей за своевременную оплату коммунальных услуг".

Представитель победившего в Самаре ТСЖ "У озера-2" Михаил Тахтаркин поделился впечатлениями о конкурсе и ключом к успеху назвал наличие резервного фонда:

"Признание нашего положительного опыта работы очень важно. Я форму надеваю только по праздникам. Сегодня у меня — праздник. Работать было сложно, и в передовики мы вышли благодаря резервному фонду. Его созданию меня научило военное прошлое и опыт в бизнесе. Отложенные деньги позволяют перекрывать долги жителей перед представителями теплового ресурса".

Представитель победившего в Самаре ТСЖ "У озера-2" Михаил Тахтаркин

Председатель ТСЖ "Приозерное" Татьяна Федотенкова из Новокуйбышевска призналась, что "с теплоэнергетиками работать легко, потому что они всегда дают четкие инструкции по подготовке к зиме, все разъясняют. И чтобы добросовестно работать, надо всего лишь соблюдать эти правила". Для того, чтобы войти в число лидеров, нужно реализовывать энергосберегающие мероприятия, считает Татьяна Федотенкова. "Мы поменяли в подъезде трубы на полипропиленовые, заранее сделали опрессовку, утеплили подвал и чердак, чтобы не было никаких проблем во время отопительного сезона", — подчеркнула председатель ТСЖ "Приозерное".

Ее поддержала и председатель ТСЖ № 24 из Сызрани Галина Козырева: "Уже 3 года у нас работает блочный модуль регулирования, с помощью которого система отопления управляется в автоматическом режиме в зависимости от температуры наружного воздуха. Это большая экономия денежных средств". В этом году обслуживающие организации Сызрани впервые приняли участие в конкурсе.

Организаторы и победители акции отметили важность совместной конструктивной работы для комфорта горожан. При этом отметили, что в отопительный период значительная часть жалоб на качество отопления и ГВС в жилом фонде, как правило, касается зоны ответственности эксплуатирующих организаций. За их деятельность собственники жилья вправе наблюдать и запрашивать соответствующую информацию. "Мы поощряем активную жизненную позицию жильцов. Ведь чтобы понять, насколько сложно обеспечить теплоснабжение многоквартирного дома, нужно немного и самому в это погрузиться. Например, мы в своем ТСЖ привлекаем жильцов к решению возникающих проблем, сформировано правление, в которое входят некоторые собственники. Это заметно упрощает процесс управления", — рассказывает председатель ТСЖ "Баныкина-6" г. о. Тольятти Валентина Ирсецкая,

Победителям вручили сертификаты в строительный магазин на покупку техники и материалов, необходимых для поддержания порядка на придомовой территории. В прошлом году управляющие компании и товарищества собственников жилья, победившие в конкурсе, получили сертификаты на установку детских площадок во дворах. Все они уже размещены и радуют детей и их родителей.