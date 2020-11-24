Налоговиков из Самарской области заподозрили в создании преступной группы по уходу от НДС

Бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также обеспечивающие им поддержку работники силовых структур подозреваются в создании одной из крупнейших в стране площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает rbc.ru.

Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило дело о превышении должностных полномочий сотрудниками тольяттинской межрайонной инспекции ФНС №2 по Самарской области в октябре этого года, рассказал изданию источник в центральном аппарате СК и подтвердил источник в ФНС. Оно стало началом масштабного расследования деятельности площадки по махинациям с "бумажным НДС", обслуживающей многие регионы России.

"Бумажный НДС" - это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая "входящий" НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате.

Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебеторская задолженность с последующим списанием по итогам срока исковой давности.

Дело было возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц, сообщил источник в ФНС. По его словам, с марта по апрель 2020 г. сотрудники межрайонной инспекции №2 могли использовать поддельную доверенность коммерческой компании, которая состояла у них на учете, на представление ее интересов в инспекции. По словам источника, налоговиков подозревают в том, что они могли представить в налоговую электронные декларации, где содержались не соответствующие действительности данные.

Именно этот небольшой эпизод помог следствию выйти на участников организованной группы, специализирующейся на услугах по уклонению от уплаты НДС.

Следствие установило, что, предположительно, преступная группа действует на базе компании ООО "Элрем Сервис", рассказал источник в СК. По его словам, аффилированные с ней фирмы (всего задействовано 430 юрлиц) образуют площадку по махинациям с НДС. По телефонам, указанным при регистрации компании "Элрем Сервис" в ЕГРЮЛ, на звонки РБК никто не ответил.

Как следует из базы данных СПАРК, компания зарегистрирована в Тольятти. Ее основной вид деятельности - "торговля оптовая неспециализированная". В 2019 г. выручка компании составила 2,7 млрд руб., прибыль - 2,6 млн рублей.

Компания "Элрем Сервис" упоминается в обращении сотрудников МИ ФНС №2 по Самарской области к руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову (есть у РБК; подлинность подтвердил источник в ФНС), в котором они сообщают о коррупции в рядах руководства инспекции. Там, в частности, утверждается, что руководством МИ №2 выстроена система работы, направленная на извлечение личной выгоды. Заместитель руководителя инспекции, утверждают авторы обращения, привлекает фирмы-посредники для предоставления услуг по сдаче отчетности, которые фабрикуют и подают в электронном виде уточненные нулевые декларации.

В письме также сказано, что процесс поставлен на поток, недостоверная отчетность принимается сотнями, что неминуемо создает "разрывы" в отчетности налогоплательщиков в других инспекциях. Данные о доверенностях на лиц, подающих отчетность, вводятся в информационную систему "Доверенность" по указанию руководства, потом эти доверенности сотрудники приносят как поступившие по почте, но без какой-либо регистрации, без почтовых конвертов, сообщается в обращении к главе ФНС.

В нем также утверждается, что в МИ №2 есть "неприкосновенные" налогоплательщики, которых контролирует руководство инспекции. "Ранее состоящие на учете в МИ №2 по Самарской области ООО "Квадрат", ООО "РПЗК", ООО "Легос", ООО "АЗМ Энерго Сервис" служили звеньями в схеме работы транзитной площадки ООО "Элрем Сервис" и, несмотря на миллиардные обороты, всего за пару месяцев были ликвидированы без проведения контрольных мероприятий по заданию руководства", - говорится в письме.

Источник в ФНС рассказал изданию, что деятельность "Элрем Сервис" и аффилированных с ней структур постоянно обсуждается на совещаниях центрального аппарата ФНС с руководством УФНС по Самарской области". По словам источника, на этих совещаниях федеральное руководство ставит задачи по ликвидации площадки. "При этом она развивается и растет, создавая новые ответвления", - отметил собеседник.

Следователи полагают, что организаторами преступной группы могут быть два бывших сотрудника МИ №2, сообщил РБК источник в СК. Следствие установило, что раньше один из них был сотрудником отдела выездных проверок этой инспекции, а другой - сотрудником отдела досудебного урегулирования налоговых споров. По словам источника, сейчас оба проходят свидетелями по уголовному делу. "В местах их проживания прошли обыски", - рассказал он.

Источник в налоговом ведомстве уточнил, что, предположительно, в эту группу входят бывшие и действующие сотрудники налоговых инспекций Тольятти, а также прикрывающие их силовики. "Основная часть участников группы работает в МИ ФНС №2 по Самарской области, также есть представители из управления ФНС по Самарской области", - уточнил он. По словам источника, всего налоговыми махинациями занимались 25 человек.

Во время следственных действий, которые прошли дома у бывших сотрудников налоговой, следователи обнаружили печать нотариуса, поддельные доверенности, флеш-накопители и банковские карты организаторов и участников группы.

По версии следствия, услугами тольяттинского "сервиса" могли пользоваться компании из разных российских регионов. В предварительном списке следствия - компании из Москвы, Подмосковья, Татарстана, Санкт-Петербурга, Твери, Краснодара и Нижнего Новгорода. Этот список есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в СК. Некоторые компании выступают подрядчиками крупных предприятий.

Например, в списке компаний, который следователи составили на основе данных ФНС, указано ООО "Галика-Мет" - подрядчик госкорпорации "Роскосмос", НПО им. Лавочкина и ПАО "ОДК-Кузнецов".

По словам источника в Налоговой службе, только по эпизодам, которые удалось установить следствию, содействие преступной группы помогло коммерческим компаниям из разных регионов уклониться от выплаты НДС на 4,4 млрд рублей.