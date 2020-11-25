Следственный комитет РФ опроверг информацию о причастности самарских налоговиков к созданию преступной группировки

Следственный комитет РФ и ФНС России опровергли информацию о причастности самарских налоговиков к созданию "одной из крупнейших площадок по уклонению от уплаты налогов на добавленную стоимость".

Ранее в СМИ появилась информация, что бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также обеспечивающие им поддержку работники силовых структур подозреваются в создании одной из крупнейших в стране площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

В 2015 г. ФНС России запустила автоматизированную систему контроля НДС, благодаря которой Служба обладает информацией обо всех операциях, связанных с НДС, и последовательно снижает объем несформированных вычетов, отмечают в ведомстве.

IT-системы, применяемые налоговыми органами, позволяют оперативно пресекать возникающие угрозы. Сегодня объем расхождений по НДС достиг абсолютного минимума и составляет 0,43% от общей суммы вычетов.

Отдельным направлением работы налоговых органов является ликвидация так называемых "площадок". Эта работа ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и позволяет предупреждать ущерб бюджетным интересам.

Так, по материалам налоговых органов в 2019 г. возбуждено более 250 уголовных дел в отношении "площадок". В том числе, только с июня по ноябрь текущего года в отношении фигурантов самарской "площадки" возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. Общая сумма ущерба, нанесенного указанными лицами, составляет порядка 1,3 млрд рублей.

В отношении лиц, причастных к деятельности "площадки", расследование не завершено, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Необходимо отметить, что официальных комментариев со стороны службы не было. Служба не комментирует ход незавершенных контрольных мероприятий, таким образом, размещенная публикация содержит непроверенную и официально неподтвержденную информацию.

Следственный комитет РФ, на данные которого ссылаются СМИ, также опроверг опубликованную информацию: "Размещенная 24 ноября 2020 года в СМИ информация о подробностях расследования уголовного дела о налоговых преступлениях в Самарской области, не соответствует действительности. Все опубликованные "подробности" носят вымышленный характер.

В настоящее время следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в налоговую инспекцию с использованием подложной доверенности поступили налоговые декларации от одного общества с ограниченной ответственностью в электронном виде, содержащие не соответствующие действительности нулевые показатели.

Кроме того, следственным управлением и его территориальными следственными отделами следственного управления расследуется еще 23 уголовных дела, возбужденных в 2020 г. по обращению руководителя УФНС России по Самарской области по фактам уклонения от уплаты налогов юридическими лицами, которые не связаны между собой.