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Происшествия

В Чапаевске произошла массовая гибель рыбы

ЧАПАЕВСК. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне, 8 - 9 апреля, в соцсетях Чапаевска стали появляться тревожные сообщения от местных жителей: они рассказали, что в районе пос. Титовка обнаружено много дохлой и полуживой рыбы.

Фото: Приволжское УГМС

На ситуацию отреагировали сотрудники Приволжского УГМС. В управлении сообщили, что 9 апреля были взяты пробы воды в месте замора рыбы. Пробы будут исследовать на содержание загрязняющих веществ. Среди них: растворенный кислород, нефтепродукты, химическое потребление кислорода, сероводород и сульфиды, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, водородный показатель (рН), металлы (мышьяк, ртуть).

"О результатах анализа проб будет сообщено дополнительно", сообщили в Приволжском УГМС.

Это уже не первая экологическая катастрофа в Чапаевске, связанная с массовым замором рыбы. Так, в 2020 году в реке Чапаевка произошел аналогичный случай. Тогда специалисты Приволжского УГМС, проведя внеплановый отбор проб воды, обнаружили факт нехватки растворенного кислорода — 2,06 мг/куб.дм (при норме не менее 5 мг/куб.дм).

"Замор рыбы обусловлен естественными (биологическими) факторами", — рассказали тогда в местной мэрии.

Кроме того, в начале апреля схожая ситуация возникла и в самарском парке Металлургов. Причиной мора, как предполагают местные жители, стало обмепение озера и нехватка кислорода.

Гид потребителя

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