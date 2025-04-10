В Чапаевске произошла массовая гибель рыбы

Накануне, 8 - 9 апреля, в соцсетях Чапаевска стали появляться тревожные сообщения от местных жителей: они рассказали, что в районе пос. Титовка обнаружено много дохлой и полуживой рыбы.
На ситуацию отреагировали сотрудники Приволжского УГМС. В управлении сообщили, что 9 апреля были взяты пробы воды в месте замора рыбы. Пробы будут исследовать на содержание загрязняющих веществ. Среди них: растворенный кислород, нефтепродукты, химическое потребление кислорода, сероводород и сульфиды, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, водородный показатель (рН), металлы (мышьяк, ртуть).
"О результатах анализа проб будет сообщено дополнительно", сообщили в Приволжском УГМС.
Это уже не первая экологическая катастрофа в Чапаевске, связанная с массовым замором рыбы. Так, в 2020 году в реке Чапаевка произошел аналогичный случай. Тогда специалисты Приволжского УГМС, проведя внеплановый отбор проб воды, обнаружили факт нехватки растворенного кислорода — 2,06 мг/куб.дм (при норме не менее 5 мг/куб.дм).
"Замор рыбы обусловлен естественными (биологическими) факторами", — рассказали тогда в местной мэрии.
Кроме того, в начале апреля схожая ситуация возникла и в самарском парке Металлургов. Причиной мора, как предполагают местные жители, стало обмепение озера и нехватка кислорода.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.