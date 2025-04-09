Житель Сызрани оговорил друга, потому что боялся жену

В Сызранский городской суд отправилось уголовное дело о ложном доносе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям пришел 45-летний местный житель и заявил пропаже стоимостью 7 тыс. рублей. Также он сказал, что подозревает в краже своего собутыльника.

Полицейские нашли и допросили того самого приятеля. Как выяснилось, мужчины выпивали, а когда спиртное закончилось, что решили заложить телефон в ломбард. При этом у владельца гаджета не было с собой паспорта, поэтому в ломбарде документы оформили именно на и приятеля. В итоге заявитель признался, что решил оговорить приятеля, потому что стыдился признаться родственникам, что продал телефон за 3 тыс. руб. ради алкоголя.