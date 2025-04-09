Житель Сызрани оговорил друга, потому что боялся жену

В Сызранский городской суд отправилось уголовное дело о ложном доносе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям пришел 45-летний местный житель и заявил пропаже стоимостью 7 тыс. рублей. Также он сказал, что подозревает в краже своего собутыльника.
Полицейские нашли и допросили того самого приятеля. Как выяснилось, мужчины выпивали, а когда спиртное закончилось, что решили заложить телефон в ломбард. При этом у владельца гаджета не было с собой паспорта, поэтому в ломбарде документы оформили именно на и приятеля. В итоге заявитель признался, что решил оговорить приятеля, потому что стыдился признаться родственникам, что продал телефон за 3 тыс. руб. ради алкоголя.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы