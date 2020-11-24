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Законотворчество Власть и политика

Депутаты поддержали законопроект об упрощении продления социальных пособий

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 ноября, под председательством Марины Сидухиной состоялось внеочередное заседание комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике.

Депутаты рассмотрели региональный законопроект "О внесении изменений в статьи 1 и 2 закона Самарской области "Об упрощении порядка продления отдельных социальных выплат жителям Самарской области в связи с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции".

Отметим, что он был разработан в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ и внесен на рассмотрение губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Напомним, в Самарской области за счет регионального бюджета предоставляется целый ряд выплат и социальных пособий, которые имеют определенную периодичность. Так, ежемесячное пособие на ребенка и пособие на питание ребенка предоставляются на один год, социальное пособие - на полгода. По истечении этого периода граждане вновь обращаются в органы соцзащиты и представляют документы о доходах и составе семьи для определения права на получение выплат на следующий период.

В марте текущего года в связи с пандемией коронавирусной инфекции на региональном уровне было принято решение об упрощении порядка продления отдельных соцвыплат, срок которых приостанавливался в период с 30 марта по 1 октября 2020 года.

Около 216 тысяч граждан смогли воспользоваться этой мерой и продлили выплаты без личного посещения органов соцзащиты. Это также позволило значительно разгрузить соцучреждения на время противовирусной кампании.

Рассматриваемым проектом закона предлагается продлить в автоматизированном режиме (без обращения граждан и без дополнительного подтверждения нуждаемости в таких выплатах) срок назначения выплат до 31 декабря 2021 года.

Речь идет о выплатах, срок окончания которых приходится на период с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года:

  • выплата ежемесячного пособия на ребенка;
  • выплата ежемесячного пособия на питание ребенка в государственных или муниципальных образовательных организациях и на питание ребенка, определенного на индивидуальное обучение по медицинским и социально-педагогическим показаниям;
  • выплата ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста 3 лет;
  • выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен, автобус городских линий), а также на автобусах пригородных и внутрирайонных линий учащихся, получающих образование в форме семейного образования;
  • социальная помощь в виде денежных выплат (соцпособия).

По предварительным расчетам, для более чем 175 тыс. граждан будут продлены выплаты в автоматизированном режиме. Комитет единогласно рекомендовал думе принять закон сразу в двух чтениях.

"Комитет по здравоохранению рассмотрел и поддержал внесенный по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова законопроект, который направлен на облегчение порядка получения социальных пособий. Мы прекрасно понимаем, что в период сложной эпидемиологической ситуации очень важно, чтобы люди получали вовремя и без промедления социальные пособия, поэтому законопроектом предлагается продлить беззаявительный порядок назначения социальной помощи. Я уверена, что сегодня на пленарном заседании думы этот закон будет принят", - прокомментировала председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

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