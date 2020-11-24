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ЖКХ и благоустройство Общество

На 9-й просеке в Самаре выявили 104 факта самовольного подключения к городской системе водоснабжения

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Это лето многие сотрудники "РКС-Самара" провели на 9-й просеке. Они там активно работали, выявляли самовольные подключения. И нашли не три-четыре, как можно было подумать, а больше сотни.

104 домовладения на 9-й просеке были врезаны в городскую систему водоснабжения и водоотведения без разрешения и согласования, пользовались водой без оплаты, то есть, по сути, воровали. Учитывая, что на 9-й просеке проживают люди, имеющие ярко выраженные признаки достатка (бани, бассейны, большие участки с автоматическим поливом), можно представить, сколько воды утекло без оплаты.

Теперь все бывшие самовольщики поставлены на строгий учет, каждому ежемесячно выставляются счета, отслеживается их оплата. Кроме того, за период безучетного пользования обладатели земельных участков в черте города уже заплатили 847 тысяч рублей, хотя это только часть выставленной суммы и они должны будут оплатить объем воды, который мог утечь из их трубы при круглосуточном потреблении. А это немало! Кто не согласен с условиями, будет объясняться в суде. Еще ни одного подобного дела специалисты "РКС-Самара" не проиграли.

Тем самовольщикам, которым пока удается ускользнуть от бригад "РКС-Самара", стоит воспользоваться советом - обратиться за оформлением самим. За кражу воды заплатить все равно придется, но наказание будет менее суровым.

Гид потребителя

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