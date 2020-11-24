Срок для своевременной оплаты физическими лицами налоговых уведомлений за 2019 год истекает 1 декабря 2020 года.

Налоговые уведомления направлены всем владельцам личного автотранспорта, собственникам квартир, земельных участков и гаражей по почте или размещены в сервисе сайта ФНС России nalog.ru "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", без дублирования на бумаге.

Оплатить имущественные налоги можно дистанционно, не выходя из дома. Каждому плательщику предлагается выбрать наиболее удобный для себя способ. Например, сервис "Личный кабинет налогоплательщика - физического лица". Если вы не являетесь пользователем сервиса, получить логин и пароль для входа в сервис возможно при личном обращении в любую налоговую инспекцию. Пользователи Единого портала госуслуг могут авторизоваться в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" с помощью своей учетной записи от портала госуслуг.

"Налоги ФЛ" - мобильное приложение сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Доступ к приложению возможен с помощью пароля, полученного при регистрации Личного кабинета в любом налоговом органе и с помощью подтвержденной учетной записи портала Государственных услуг (gosuslugi.ru).

Оплатить можно и через сервис "Уплата налогов и пошлин физических лиц". Этот интернет-сервис ФНС России позволяет произвести уплату налогов единым налоговым платежом, по индексу документа (указанному в налоговом уведомлении), по уникальному идентификатору начисления (УИН) или заполнив все платежные реквизиты документа.

Кроме того, произвести оплату можно на Госуслугах по УИН или через онлайн-сервисы банков. В наиболее популярных онлайн-сервисах банков для уплаты налогов следует выбрать раздел "Платежи", затем "Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи", далее раздел "Налоги", затем выбрать "Поиск и оплата налогов ФНС (оплата налогов по УИН)", далее нужно ввести УИН из налогового уведомления или отсканировать QR-код и произвести оплату.

Узнать УИН для оплаты имущественных налогов можно, направив запрос по адресу электронной почты nalog2020.r6300@nalog.ru. Запрос должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве налогоплательщика, ИНН (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан), адрес электронной почты налогоплательщика для направления ответа.

Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22.