Глава Тольятти Сергей Анташев: "Ни о каком двукратном увеличении тарифов речи не идет"

Глава Тольятти Сергей Анташев опроверг доводы о возможных последствиях принятия новой схемы теплоснабжения и росте тарифов на оплату ЖКУ.

"Схема теплоснабжения - это технический документ. К росту тарифов он привести не может. В связи с этим подчеркиваю: ни о каком двукратном увеличении тарифов речи не идет. Не знаю, откуда взята эта цифра. Считаю, что вопрос политизирован и не имеет никакого отношения к схеме теплоснабжения как таковой", - сообщил глава города в понедельник, 23 ноября, в своем Instagram-аккаунте.

Напомним,сейчас в Тольятти готовятся к проведению публичных слушаний по обсуждению проекта схемы теплоснабжения.

"Сам я отношусь к вопросу схемы теплоснабжения чисто технически. Город должен развиваться. Для этого мы должны учесть требования законодательства: предусмотреть создание закрытой системы теплоснабжения, учесть те нагрузки и подключения, которые были осуществлены с момента последней актуализации схемы. Мы также должны определиться с наличием резерва мощностей и сетей, получить ответы по ряду других технических вопросов, которые решает схема теплоснабжения. Поэтому еще раз говорю: схема теплоснабжения не решает вопроса тарифов. Более того, тарифы - это как раз тот вопрос, который находится в зоне ответственности и решений думы Тольятти. Могу также констатировать: наибольшие проблемы в случае непринятия схемы теплоснабжения возникнут у жителей Комсомольского района, где возможен рост тарифов до 40%. Люди, которые блокируют сейчас эту тему, прекрасно понимают эти последствия".

Также Сергей Анташев отметил, что разработка схемы теплоснабжения предусмотрена федеральным законодательством. Поэтому предусмотренное процедурой проведение собрания участников публичных слушаний, запланированное на эту неделю, состоится со строгим соблюдением всех противоэпидемических требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

"Закон это позволяет, так как ограничения в условиях борьбы с СOVID-19 не распространяются на исполнение органами местного самоуправления своих полномочий", - пояснил глава города.

Добавим, в целях наиболее объективного обсуждения проекта схемы теплоснабжения департаментом городского хозяйства организован сбор замечаний и предложений к документу, который опубликован на портале администрации Тольятти. Направить их граждане и организации могут по электронной почте: milicin@tgl.ru.

Все поступившие замечания и предложения будут учтены в ходе обсуждения проекта. Кроме того, по поручению Сергея Анташева в сети Интернет будет организована онлайн-трансляция собрания участников публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения.