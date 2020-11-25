Жителя Самарской области обвиняют в серии грабежей

В Сергиевском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении безработного 33-летнего мужчины, подозреваемого в серии грабежей.

По данным регионального ГУ МВД, в сентябре 2020 г. злоумышленник на остановке городского транспорта вырвал сумку из рук женщины. Также жертвой грабителя стал пенсионер. Пока тот шел по обочине дороги, преступник отобрал у него сумку с двумя мобильниками и примерно 3 тыс. рублей.

Подозреваемый ранее уже был судим за различные имущественные преступления. Он признал вину и рассказал, что украденные деньги успел потратить. Мобильные телефоны возвращены владельцу.

Уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж") уже направлено в суд для рассмотрения.