16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области арестовали подозреваемого в двойном убийстве из ревности В Тольятти пенсионерка зарегистрировала в частном доме 158 иностранцев Андрей Малахов заинтересовался делом об избиении в отрадненском кафе В Самаре задержали подозреваемого в серии автоподжогов Самарца задержали по подозрению в ограблении офиса микрозаймов

Преступления Происшествия

Жителя Самарской области обвиняют в серии грабежей

СЕРГИЕВСК. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 191
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сергиевском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении безработного 33-летнего мужчины, подозреваемого в серии грабежей.

По данным регионального ГУ МВД, в сентябре 2020 г. злоумышленник на остановке городского транспорта вырвал сумку из рук женщины. Также жертвой грабителя стал пенсионер. Пока тот шел по обочине дороги, преступник отобрал у него сумку с двумя мобильниками и примерно 3 тыс. рублей.

Подозреваемый ранее уже был судим за различные имущественные преступления. Он признал вину и рассказал, что украденные деньги успел потратить. Мобильные телефоны возвращены владельцу.

Уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж") уже направлено в суд для рассмотрения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6