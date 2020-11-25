Квартиру тольяттинского пенсионера несколько раз затапливало из-за некачественного капремонта

В Тольятти Фонд капитального ремонта возместил пенсионеру причиненный ущерб - 108 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2014 г. подрядчик ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" провел капремонт кровли дома на ул. Носова, 5. ФКР принял работы без замечаний.

После этого из-за неисправности кровельного покрытия квартиру пенсионера неоднократно затапливало таявшим снегом. В 2017 г. подрядчик "Департамент ЖКХ г. Тольятти" возместил ущерб - 196 тыс. рублей. В 2019 г. жилье тольяттинца затопило снова. Мужчина отправил подрядчику претензию, но безрезультатно.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать Фонд капремонта возместить ущерб, вызванный некачественными работами, а также расходы по оценке. Суд поддержал прокуратуру.