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ЖКХ и благоустройство Общество

Фасад дома на ул. Урицкого начал разрушаться после недавнего капремонта

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Железнодорожного района Самары направила в суд иск об обязании ФКР устранить нарушения, обнаруженные после капремонта фасада дома на ул. Урицкого, 2.

По данным региональной прокуратуры, НО "ФКР" и ООО "Квадр" в 2016 г. заключили договор на капитальный ремонт фасада дома на ул. Урицкого. Работы приняли и полностью оплатили. А вскоре после их завершения фасад здания со стороны ул. Спортивной частично разрушился. Также обнаружились и другие повреждения, которые должны быть устранены по гарантии.

По информации областной Госжилинспекции, Фонду капремонта неоднократно отправлялись предписания по устранению нарушений, но никаких действий не последовало.

В результате прокуратура обратилась в суд. Иск находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Самары.

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