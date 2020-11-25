Фасад дома на ул. Урицкого начал разрушаться после недавнего капремонта

Прокуратура Железнодорожного района Самары направила в суд иск об обязании ФКР устранить нарушения, обнаруженные после капремонта фасада дома на ул. Урицкого, 2.

По данным региональной прокуратуры, НО "ФКР" и ООО "Квадр" в 2016 г. заключили договор на капитальный ремонт фасада дома на ул. Урицкого. Работы приняли и полностью оплатили. А вскоре после их завершения фасад здания со стороны ул. Спортивной частично разрушился. Также обнаружились и другие повреждения, которые должны быть устранены по гарантии.

По информации областной Госжилинспекции, Фонду капремонта неоднократно отправлялись предписания по устранению нарушений, но никаких действий не последовало.

В результате прокуратура обратилась в суд. Иск находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Самары.