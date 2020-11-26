Почти 300 семей в Самарской области еще не расселены из домов, признанных аварийными до 2012 года

На территории Самарской области из официально признанных аварийными до 2012 г. домов не расселены 287 семей. Такие данные приводит прокуратура Самарской области.

277 таких семей проживает в Самаре, три - в Ставропольском районе, по две - в Жигулевске и Красноярском районе, по одной в Красноармейском Сергиевском и Кинельском районах.

В ведомстве напоминают, что основанием для расселения является вынесенное органом местного самоуправления постановление о признании дома аварийным. В постановлении указывается срок расселения, а также срок для сноса аварийного дома.

В случае, если дом аварийным не признан, собственник, наниматель, проживающий в таком доме, вправе обратиться с заявлением о признании дома аварийным в межведомственную комиссию при администрации района, приложив необходимый пакет документов. Также дом может быть признан аварийным на основании заключения ГЖИ Самарской области.

"Сейчас на территории области завершаются мероприятия по расселению граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012", - отмечают в прокуратуре.

При этом в 2019 г. правительством Самарской области была утверждена областная государственная программа переселения граждан жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Она рассчитана до 2025 года. В рамках этой программы запланировано переселить 22697 человек из 8982 аварийных жилых помещений.

Сейчас осуществляется реализация первого этапа (2019-2020 годы) госпрограммы, в рамках которого запланировано переселение 2041 гражданина из 848 жилых помещений и начаты мероприятия по реализации второго этапа программы.

Заказчиками, которыми выступают органы местного самоуправления, приняты жилые помещения общей площадью 11473 кв. м. Прокуратурой области организованы проверки качества приобретенных органами МСУ жилых помещений.