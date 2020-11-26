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Преступления Происшествия

Пойманного на взятке самарца уличили еще в кражах и грабеже

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершили расследование уголовного дела местного жителя, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, кражах, грабеже и незаконном изготовлении холодного оружия.

По версии следствия, в июне 2020 г. обвиняемый получил 50 тыс. руб. - часть от взятки 141 тыс. руб. - и пообещал передать эти деньги сотрудникам ГИБДД за выдачу трех водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Кроме того, правоохранители предполагают, что с 2019 по 2020 г. обвиняемый неоднократно совершал кражи денег через мобильное приложение. Сумма ущерба составила не менее 13 тыс. рублей. Также он отобрал у мужчины ноутбук и деньги на общую сумму более 10 тыс. рублей. Помимо этого, самарцу вменяют незаконное изготовление "кастета", являющегося холодным оружием.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Куйбышевского района Самары для рассмотрения.

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