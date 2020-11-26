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Экология Общество

В Самаре отметили самых активных участников проекта "Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор"

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 ноября в Самаре подвели итоги областного экологического проекта "Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор". Это масштабное направление в сфере экологического образования, которое под эгидой федерального партийного проекта "Чистая страна" реализует ГК "ЭкоВоз".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Главная миссия проекта - приучить школьников к раздельному сбору мусора, рассказать и показать им, что многим отходам, которые выбрасываются в мусорный контейнер, не место на полигоне: этим фракциям можно дать вторую жизнь. Для этого в рамках проекта "Школы ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор" в учебных заведениях устанавливаются специальные контейнеры для пэт-тары,а для детей проводятся эко-уроки и экскурсии на мусороперерабатывающий завод "ЭкоВоза". Главное - школьники, участвуя в проекте, начинают понимать смысл раздельного сбора мусора.

В этом году в проект включились уже 124 школы по всей Самарской области. Им удалось собрать более 1600 кубометров пластика, который затем отправился на переработку. Теперь из этого вторсырья будет сделано множество полезных вещей: покрытие для детских площадок, элементы благоустройства, канализационные люки и трубы. Спектр вещей, которые производятся из переработанных отходов, очень широк.

В чествовании победителей приняли участие инициатор проекта, руководитель областного отделения "Чистой страны", депутат Самарской губернской думы Денис Волков, руководитель регионального исполкома "Единой России" Дмитрий Холин и председатель самарской городской думы Алексей Дегтев. Они подчеркнули важность проводимой со школьниками воспитательной работы и призвали школы активнее включаться в этот уникальный и полезный проект. За время многолетнего существования проект "Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор" удостоился множества наград. Так, в 2019 году его отметили на федеральном уровне, вручив диплом от Совета Федерации как лучшему экологическому образовательному проекту страны.

"Нам нужно как можно больше людей вовлекать в экологическую повестку, - комментирует Денис Волков. - И начинать нужно с детей, с молодого поколения. Воспитание правильных привычек у подрастающего поколения - это системная работа. Поэтому мы также рассказываем о правильной утилизации опасных отходов, запустили в Тольятти "Экомобиль", куда можно сдать в том числе отработанные батарейки, ртутные лампы и градусники. Мы работаем с детьми из дошкольных учреждений, поддерживаем эко-волонтеров. Впереди у нас очень много работы, поэтому я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто поддерживает наши социально-экологические проекты и участвует в них".

ГК "ЭкоВоз" благодарит компании Додо Пицца, ООО "Агромир" - питомник растений и АО ДПО "Институт направленного профессионального образования" - за предоставленные призы и подарки участникам проекта.

В Тольятти награждение победителей и участников проекта "Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор" состоится 27 ноября.

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