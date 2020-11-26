В Самаре на ул. Гастелло устраняют утечку на теплотрассе

В четверг, 26 ноября, в 11:45 обнаружилась утечка на трубопроводе теплоснабжения диаметром 250 мм у дома №42 по ул. Гастелло в Самаре.

Этот участок обслуживает ООО "СТО". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На время ремонта 10 многоквартирных домов, в которых проживают 1342 человека, в том числе 405 детей, и один детский сад снабжают теплом по обратной схеме.

Восстановить штатную схему планируют в 17:00.

В ГУ МЧС отметили, что, по сведениям "СТО", работы идут к завершению. Детский сад является частным и не работает.